La última condición de Jet Li después de la operación de eliminación de tumores

VIVA – Noticias sobre el estado de salud del legendario actor de acción Li Tenía horrendo el universo virtual después de compartir su retrato acostado en la cama del hospital el 17 de agosto de 2025.

Esta estrella nacida en chino está experimentando operación cita tumorUn evento que desencadena la atención y la oración de los fanáticos de todo el mundo. Aunque inicialmente se desencadenó preocupaciones, Jet Li inmediatamente dio las últimas noticias que calman los corazones de sus fanáticos.

Un día después de la operación, el 18 de agosto de 2025, Jet Li apareció en un video corto que lo mostraba sentado en una cama de hospital mientras sostenía una tableta.

La herida quirúrgica es claramente visible en el lado derecho de su cuello, pero su entusiasmo aún irradia. En el video, reveló su propia condición.

«Mi equipo me contactó a una reunión mientras yo todavía estaba en la cama», dijo Jet Li, según lo citado por The Strait Times, miércoles, agosto de 2025.

«Me siento mucho mejor ahora. Digámosnos a los demás que estoy bien», continuó en un tono optimista.

Aunque Jet Li decidió no revelar detalles médicos en profundidad, las noticias fueron transmitidas por un amigo y productor de la famosa película de Hong Kong, Tiffany Chen. En su declaración a Porcelana Times, Chen explicó que la operación de Jet Li tenía como objetivo levantar un pequeño tumor benigno. Esta noticia proporciona alivio a los fanáticos que estaban preocupados por la condición del actor.

El mismo día, Jet Li anunció que se le permitía regresar del hospital. A través de cargas en las redes sociales, compartió fotos de deliciosos platos que disfrutaba mientras escribía en mandarín.

«He dejado la fábrica y estoy comiendo algo delicioso», dijo Jet Li.

Esta carga está acompañada de un agradecimiento por el apoyo y la oración de los fanáticos, quienes mostraron su cercanía emocional con sus seguidores.

La lucha de Jet Li contra los problemas de salud no es nueva. En 2010, le diagnosticaron hipertiroidismo, una condición que logró administrar a través del tratamiento de rutina. Esta vez, con su humor distintivo, Jet Li describió su operación como el proceso de «reparación de hardware dañado».

«Recientemente enfrenté otros desafíos inesperados», escribió.

Un video corto que se muestra empujado hacia la sala de operaciones se cargó en un tono ligero.

«Hace unos días, mi hardware estaba dañado, así que lo envié de regreso a la fábrica para ser reparado», bromeó.

El enfoque de Jet Li, que está lleno de optimismo y humor al tratar con condiciones graves, refleja su fortaleza mental. Esta respuesta relajada pero apasionada no solo alivia las preocupaciones de los fanáticos, sino que también confirma su imagen como un verdadero guerrero, tanto en la pantalla grande como en la vida real. Ahora, los fanáticos esperan que la leyenda pronto se recupere y regrese para entretener al mundo con su trabajo.