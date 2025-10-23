La última condición de Dalang Ki Anom antes de morir: estaba siendo tratado en la UCI debido a esta enfermedad

Sukoharjo, VIVA – Tristes noticias rodean al mundo de los títeres indonesios. El legendario titiritero de Sukoharjo, Java Central, Ki Ageng Anom Suroto Lebdo Negoro o quien familiarmente se llama Ki Anom SurotoFalleció la mañana del jueves 23 de octubre de 2025, a la edad de 77 años. El fallecimiento del maestro de los títeres de sombras dejó un profundo dolor a su familia, a sus compañeros artistas y a los fanáticos de la cultura javanesa.

Antes de fallecer, se informó que Ki Anom Suroto estaba recibiendo tratamiento intensivo en el Dr. Hospital. Oen Kandang Sapi, Solo, debido a complicaciones por una enfermedad cardíaca que padecía.

Durante los últimos cinco días, el autor intelectual ha sido tratado en la UCI bajo estrecha supervisión del equipo médico. Su estado tuvo altibajos, pero finalmente exhaló su último aliento en el hospital.

La noticia de la muerte del maestro se difundió inmediatamente entre los artistas y la sociedad javanesa. El Gobierno de la Regencia de Magetan fue uno de los partidos que también expresó sus condolencias por el fallecimiento de esta gran figura.

«El Regente y el Regente Adjunto y todos los niveles del gobierno de Magetan Regency expresan sus condolencias por la muerte del Sr. Anom Suroto Bin Harjo Diyun (padre de Ki Bayu Aji)», escribió un comunicado en Instagram @diskominfomagetan, citado el jueves 23 de octubre de 2025.

El cuerpo de Ki Anom Suroto fue enterrado en Griya Duhkito, Timasan Makamhaji Arts Garden, Kartasura, Sukoharjo, que también era el estudio de arte del fallecido. El plan es que sea enterrado en el cementerio Depokan Juwiring, Klaten, alrededor de las 15.00 horas. Al maestro le sobreviven su esposa, ocho hijos y dieciocho nietos.

Durante su vida, Ki Anom Suroto fue conocido como un genio carismático que aportó innovación al mundo del genio con un estilo de puesta en escena comunicativo y canciones especiales que se convirtieron en su sello distintivo.

Ha actuado en varios escenarios prestigiosos de los cinco continentes y participa activamente en el desarrollo de la generación más joven de titiriteros. Aparte de eso, también es pionero de varias organizaciones artísticas como la Cooperativa Amarta Dalang y la Fundación Dalang Sesaji.

Habiendo estudiado títeres desde los 12 años con su padre, Ki Sadiyun Harjadarsana, así como con varios titiriteros veteranos como Ki Nartosabdo, Ki Anom continúa dedicando su vida a preservar las artes tradicionales javanesas. Su fallecimiento dejó un legado cultural invaluable, así como una gran pérdida para el mundo del arte indonesio.