La última carga de Raisa está en el centro de atención, internautas: sus ojos no pueden mentir

Jacarta – No raisa Andriana se encuentra actualmente en el punto de mira del público tras el problema de una crisis en su hogar. Aunque no ha habido un comunicado oficial por parte de Raisa, el público continúa brindando apoyo a la cantante.

Lea también: ¡Resulta que una serie de hechos impactantes sobre las noticias del divorcio de Raisa y Hamish Daud se deben a esto!



En medio de la noticia del divorcio de Raisa y Hamish, los usuarios de las redes sociales de repente destacaron la última carga del cantante Serba Salah en su cuenta de TikTok. En el video que subió el martes 21 de octubre de 2025, se vio a Raisa subiendo sus actividades fuera del aire.

Raisa luce hermosa con una camiseta negra combinada con jeans azules y gafas en la cabeza en el aeropuerto de Soekarno Hatta. En el vídeo, se le pide a Raisa que registre cada actividad como una vlogger.

Lea también: 4 mujeres que se rumoreaba que eran cercanas a Hamish Daud, hay supermodelos mundialmente famosas



«Está muy cerca, espera. ¿Es esto lo que se siente ser un vlogger? ¿No es vergonzoso? La gente lo está mirando», dijo Raisa, citada desde su cuenta de TikTok.

Según la declaración de Raisa, tenía previsto ir a Lombok para asistir a un festival allí. Después de completar el evento, Raisa y su equipo también tienen previsto dar una sorpresa en un evento de boda, mientras que por la noche actuará en un evento de jubilación.

Lea también: Keenan Pearce habla sobre la felicidad en medio del tema del divorcio entre Raisa y Hamish Daud



«Así que ahora vamos a Lombok para un festival. Luego mañana queremos sorprender a la gente en la boda. Queremos ser un tesoro de boda, eso es realmente emocionante. Después de eso, esta noche será otro evento, pensi», dijo.

Al llegar a Lombok, se vio a Raisa tomándose el tiempo para comer en uno de los restaurantes del lugar. Como una vloguera experta, Raisa muestra el típico pollo taliwang de Lombok.

«Pollo Taliwang», dijo.

En el vídeo, los internautas se centraron erróneamente en la apariencia de Raisa, especialmente en el área de sus ojos. Muchos internautas piensan que los ojos de Raisa parecen hinchados y vacíos. Algunos sospechan que la apariencia de los ojos del cantante se debe al actual tema de divorcio.

ampliamente discutido por el público.

«Sus ojos no pueden mentir», dijeron los internautas.

«Sus ojos parecen como si hubiera estado en un atropello y fuga», comentó otro.

“Tus ojos no pueden tapar las heridas”, dijo otro.

Para obtener información, Raisa y Hamish se casaron oficialmente el 3 de septiembre de 2017 en una ceremonia de boda íntima y romántica celebrada en un hotel de lujo en Yakarta. De este matrimonio, los dos fueron bendecidos con una hija llamada Zalina Raine Wyllie, que nació el 12 de febrero de 2019.