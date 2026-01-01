La última carga de Atalia Praratya toca cosas que terminan convirtiéndose en nuevos comienzos, resaltados por los internautas.

VIVA – Al entrar en 2026, se expresan muchas buenas esperanzas. Lo mismo fue orado por Atalia Praratya en este nuevo año.

Lea también: Ridwan Kamil y Atalia Praratya no lograron hacer las paces



A través de su Instagram personal el jueves 1 de enero de 2026, el miembro de la RPD RI de la facción Golkar mencionó que algo que termina es un camino hacia algo nuevo.

«Cada final es un nuevo comienzo (cada final es un nuevo comienzo)», escribió Atalia Praratya, citada en su cuenta de Instagram.

Lea también: MÁS POPULAR: La figura de Ridwan Kamil en los ojos de Safa Marwah, resulta que hay 7 videos CCTV de Inara-Insanul



En su subida, Atalia espera que este año pueda empezar algo nuevo.

«Año nuevo, nueva esperanza, nuevo comienzo… (año nuevo, nueva esperanza, nuevo viaje). 2026, bismillahirahmanirrahim…», escribió.

Lea también: Atalia Praratya y Ridwan Kamil llevan seis meses separados y su demanda de divorcio ha entrado en una fase avanzada



La carga de Atalia Praratya recibió inmediatamente mucho apoyo de los usuarios de las redes sociales. Esperan que en este nuevo año la vida de Atalia pueda ser aún mejor.

«Estoy contigo, ganemos el 2026», escribió la cantante Rossa en apoyo.

«Bienvenidos al 2026 y continuad difundiendo bondad y utilidad», rezaba otro.

«Sana, cada vez más exitosa, brillante, feliz en el más allá, madre. Amén Allahuma Aamin», apoyaron otros internautas.

Proceso de divorcio

A finales de 2025, el 31 de diciembre de 2025 para ser precisos, Atalia Praratya se sometió nuevamente al proceso de divorcio en el Tribunal Religioso de Bandung. En el juicio previsto para la mediación y el interrogatorio de testigos, Atalia parecía estar presente en persona. Esto es diferente de Ridwan Kamil la cual sólo está representada por su Autoridad Legal.

En esa ocasión, Atalia enfatizó que la demanda de divorcio que presentó ante la Autoridad Palestina de Bandung no tenía nada que ver con la cuestión de una tercera persona.

«Oh, no. En la demanda no hay nombres de otras mujeres involucradas», dijo Atalia a los periodistas.

Atalia explicó que el proceso de juicio solo se encuentra a la espera de la siguiente etapa que se estima durará alrededor de un mes. También pidió oraciones para que todo el proceso transcurra sin problemas y esperó que el caso se resuelva pronto porque ambas partes acordaron divorciarse.

«Por favor, oren para que todo salga bien. Cuanto antes, por supuesto, mejor. Gracias a Dios, ambas partes están de acuerdo», dijo el miembro de la Comisión VIII de la RPD de RI.