La última calificación de drama de Song Joong Ki se desplomó nuevamente, ¿cuál fue la causa?

VIVA – El último drama romántico de JTBC, Mi juventudEn el centro de atención del público no por su éxito, sino por la caída de la calificación que experimentó. Aunque este drama protagoniza al principal actor de Corea del Sur, Song Joong Kiconocido a través de una fila de obras fenomenales.

Este drama cuenta la historia de Sunwoo Hae (Song Joong Ki), una ex estrella infantil que ahora trabaja como florista y novelista. Se conoció nuevamente con su primer amor, Sung Je Yeon (Chun Woo-Hee), un ambicioso líder del equipo de gestión. Su historia gira en viejos sentimientos, momentos perdidos y la oportunidad de encontrar el amor nuevamente. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

La calificación se ha desplomado desde el comienzo de la proyección

Mi juventud El primero se emitió el 5 de septiembre de 2025 con una calificación nacional del 2.9% según Nielsen Corea. En lugar de aumentar, el número continúa disminuyendo. El segundo episodio ganó 2.8%, el tercer episodio 2.2%, el cuarto episodio 2.4%, hasta el quinto episodio que se emitió el 19 de septiembre cayó a 1.9%, el número más bajo desde la primera proyección.

Esta disminución drástica es inversamente proporcional a la popular canción del drama Joong Ki antes. Lo que sea Descendientes del sol (2016) que registró una calificación máxima del 38.8%, también Vincenzo Y Renacido rico que domina las conversaciones públicas y la transmisión.

Crítica de la historia y la química de los jugadores

Muchos espectadores expresaron su decepción. La química entre Song Joong Ki y Chun Woo-hee se considera menos fuerte, mientras que la historia se considera demasiado cliché. Un ejemplo es una trama antigua sobre el personaje principal del hombre diagnosticado con una enfermedad mortal, que se siente forzada y no da nueva frescura.

La crítica también conduce a la canción Joong Ki. A algunos espectadores les resulta difícil conectarse con sus personajes debido a la sombra de su vida personal que a menudo aparece en los eventos de entretenimiento, incluso sobre el matrimonio.

Guión de drama y competencia

Falla Mi juventud no se puede cargar completamente al actor. Guionista Park Park Si-Hyun, quien fue elogiado anteriormente Seguir corriendo (2020), así como el director Lee Sang-yeob que había tenido éxito con Rey de compras Louie Y Células de YumiEsta vez se consideró menos capaz de presentar una historia encantadora.

Además, este drama también enfrenta una competencia feroz. Mi juventud transmitido junto con el thriller de SBS Reina mantis Protagonizada por Go Hyun-Jung. Este drama rival en realidad ganó una alta calificación de hasta el 7,5% y es cada vez más popular gracias a la tensa historia.

Con una tendencia de declive aguda, el futuro Mi juventud Todavía cuestionado. Aun así, no es demasiado tarde para este drama hacer mejoras en el medio de la historia, tanto en términos de conflicto como de desarrollo del personaje.

Pero por ahora, el regreso de Song Joong Ki a un drama romántico después de nueve años está eclipsado por una de las disminuciones más drásticas en la historia de los últimos dramas coreanos.