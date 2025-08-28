La última aparición de Azizah Salsha después del divorcio y su sonrisa en el centro de atención

VIVA – Azizah salsha En el medio del centro de atención público después de la decisión del panel de jueces del Tribunal Religioso de Tigaraksa que otorgó la demanda por divorcio Pratama Arhan. A diferencia de Pratama Arhan, que recibió una cálida bienvenida de los internautas, la figura de Azizah Salsha continuó recibiendo críticas negativas de los internautas.

Los gestos de la hija mayor del político de Andre Rosiade continuaron siendo monitoreados por los internautas. Después de unos días después del divorcio, no fue visible activo en las últimas redes sociales que había subido su último video el miércoles por la tarde ayer.

En su carga de Instagram, Azizah Salsha fue vista compartiendo una breve promoción de video de una de las marcas de perfumes locales. La propia Azizah Salsha fue vista vistiendo toda la ropa negra con el cabello largo suelto.

Había posado varias veces en la cámara. Mostró algunos de los atuendos que elegiría usar mientras disfrutaba de una Copa Bobba. Luego se apresuró a convertir la ropa en un vestido Hiitam combinado con una mini bolso rojo. No olvide al final del video, roció el perfume que promovió.

«Lowkey obsesionado con Bodibreze Love Loveee el aroma», Tulis Azizah Salsha.

La primera aparición de Azizah Salsha también es cada vez más curiosa sobre el público. Especialmente cuando la cámara resalta sus ojos, parece que hay una imagen firme de él que parece haber podido pasar la tormenta. Pero, por otro lado, la sonrisa se ve bastante diferente en comparación con lo habitual, ahora su sonrisa no parece tan alegre como antes.

De repente, la carga de Azizah Salsha inmediatamente recibió docenas de comentarios de los internautas. Aunque la columna de comentarios es limitada, pero algunos internautas aún pueden preguntar sobre la condición de Azizah Salsha después del divorcio. Consideraron la ausencia de la triste expresión de Azizah que irradiaba en el video después del divorcio.

«Zah no es triste?», Preguntaron a los internautas.

«La felicidad original Beud su rostro ya es como alguien», dijo Netizen.

«No es triste», dijo otro,

«Quiere comentar más tarde, tenga miedo de informar WKWK», dijo otro.

«Horrificado de miedo a las escuelas», dijo otro interno.

«Mi mano es muy deseando hacer comentarios», dijo otro.