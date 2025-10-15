La última afección de Marc Márquez después de la cirugía de hombro, el objetivo es recuperarse en 16 semanas

VIVA – estrella de MotoGP de España, Marc MárquezEs seguro que tendrá que estar alejado de las pistas durante unas 16 semanas tras sufrirlo. operación bahu justo después del incidente accidente en el Gran Premio de Indonesia.

Lesión Esto le obligó a posponer temporalmente sus esfuerzos durante el resto de la temporada de MotoGP de 2025, lo que generó especulaciones sobre cuándo o incluso si volvería a competir este año.

El accidente de Marc Márquez en el Mandalika MotoGP 2025

Cronología de accidentes

El incidente comenzó cuando Márquez se cayó en la primera vuelta del GP de Indonesia tras verse involucrado en un accidente con corredor Aprilia, Marco Bezzecchi, que le golpeó por detrás. El contacto provocó que Márquez perdiera el control y cayera con fuerza sobre el asfalto, justo en su hombro derecho.

Los resultados del examen médico inicial mostraron una lesión en el hueso coracoides cerca de la articulación del hombro, así como daños en el ligamento acromioclavicular, que conecta la clavícula con el hombro.

Inicialmente, Márquez y el equipo médico intentaron un enfoque conservador descansando y asegurando su hombro mediante inmovilización. Sin embargo, después de unos días, no había signos de estabilización suficiente, por lo que los médicos decidieron realizar una cirugía.

«Se trata de una lesión con buen pronóstico y el periodo de recuperación puede rondar las 16 semanas. Si hay fractura asociada el tratamiento se realizará en el mismo periodo quirúrgico», explicó el doctor Pedro Luis Ripoll, citado por VIVA de Chocar Miércoles 15 de octubre de 2025.

Detalles de la operación y proceso de recuperación

El piloto de Ducati Lenovo, Marc Márquez Foto : ANTARAFOTO/Aditya Pradana Putra/YU

El procedimiento quirúrgico se realizó para reparar y estabilizar el hombro derecho de Márquez, especialmente los ligamentos dañados. Según explicó el doctor Pedro Luis Ripoll, ortopedista que también atendió a Márquez, dijo que esta lesión requeriría un tiempo de recuperación de alrededor de 16 semanas o casi cuatro meses, dependiendo de la respuesta del cuerpo a la rehabilitación y posibles complicaciones.

La buena noticia es que esta lesión no tiene relación con el historial de lesiones previas que ha experimentado Márquez, especialmente en el brazo derecho tras el accidente de Jerez en 2020 que le llevó a una serie de operaciones.

Márquez es conocido como un corredor duro que ha regresado de lesiones graves varias veces, incluidas tres operaciones en el húmero derecho en 2020. Sin embargo, admite que esta vez tendrá más cuidado y no quiere obligarse a volver a la pista demasiado rápido.