La última actualización sobre lesiones de Kyler Murray da pistas sobre el plan de QB de la semana 7 de los Cardinals

El Cardenales de Arizona se encuentran en caída libre de cara a la Semana 7. Después de ganar sus dos primeros juegos de la temporada, el Cardenales Ahora han perdido sus últimos cuatro partidos, bajando su récord a 2-4. Para empeorar aún más las cosas, mariscal de campo estrella Kyler Murray está lidiando con una lesión en el pie que ha puesto en el aire su estatus para el próximo concurso del equipo.

Murray se vio obligado a perderse la derrota del equipo en la Semana 6 ante los Potros de Indianápolis con su citada lesión, que le obligó reserva veterana Jacoby Brissett en acción. Con el domingo acercándose rápidamente, la última actualización sobre lesiones de Murray parece indicar lo que el equipo planea hacer como mariscal de campo la próxima vez que salga al campo.

Kyler Murray tiende a no jugar en la semana 7

Durante la parte abierta de #AZCardenales Practique Kyler Murray trabajando pero con receptores de pases de PS. Brissett y Slovis con receptores de pases habituales. Sin embargo, Murray parece estar bien lanzando.

En su mejor momento, Murray es uno de los mejores mariscales de campo de doble amenaza del mundo. NFL. Y, sin embargo, incluso con una colección de talento a su alrededor en la ofensiva, los Cardinals han tenido problemas para mover el balón de manera consistente durante las últimas temporadas. En sus primeros cinco juegos de la campaña 2025, Murray una vez más se mostró incómodo en el esquema ofensivo de Arizona.

En la Semana 6, Brissett reemplazó a Murray y casi llevó al equipo a una sorpresiva victoria sobre los Colts. En sólo un juego, Brissett lanzó para 320 yardas y un par de anotaciones. Como referencia, Murray no ha lanzado más de 220 yardas en ninguno de sus cinco partidos con Arizona esta temporada. Si bien agrega un elemento como corredor, fue revelador que la ofensiva lució mejor con Brissett bajo el centro.

Aún así, el equipo obviamente preferiría tener a Murray bajo el centro que a Brissett, pero parece que eso puede no estar en las cartas para la Semana 7. El jueves, se vio a Murray lanzar a los jugadores del equipo de práctica de los Cardinalsmientras Brissett corría con los titulares del equipo. Como resultado, eso parece indicar que Brissett está en línea para lograr su segunda apertura consecutiva el domingo.

Los Cardinals esperan volver a la columna de victorias en la semana 7

Sin Murray, la ofensiva de los Cardinals se vuelve un poco más predecible, pero eso no importó demasiado en la Semana 6 contra los Colts. Brissett no tiene exactamente un historial de ser un productor consistente semanalmente, pero existe la posibilidad de que Arizona tenga más posibilidades de ganar con él bajo el centro que Murray en la Semana 7.

Murray todavía tiene una oportunidad de recuperarse para este juego, pero con solo una práctica restante en el calendario del viernes, sus probabilidades de ponerse el traje parecen ser bajas. Valdrá la pena verificar su estado oficial antes del inicio, pero a partir de ahora, parece que Brissett tiende a ser titular contra el Empacadores de Green Bay en la Semana 7. El inicio de este juego está programado para las 4:25 pm ET el domingo por la tarde.