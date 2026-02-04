La última actualización de Minecraft es emocionante: el sistema mundial está completamente renovado

Jacarta – Mojang Studios ha lanzado nuevamente la última actualización instantánea para minecraft Edición Java bertajuk Minecraft 26.1 Instantánea 6.

Esta instantánea trae una serie de cambios importantes, no sólo desde una perspectiva visual, sino también desde un aspecto técnico bastante significativo, especialmente para el sistema mundial de almacenamiento de datos.

Actualizar juego minecraft terbaru

Como recordatorio, la instantánea es una versión de prueba destinada a los usuarios. jugador quien quiere probarlo característica más tarde antes de su lanzamiento oficial.

Debido a que aún se encuentra en la etapa de desarrollo, Mojang recomienda a los jugadores que siempre hagan una copia de seguridad del mundo antes de probar esta versión.

Baby Mob viene con un modelo nuevo y más detallado

Uno de los aspectos más destacados de Snapshot 6 es la actualización de los modelos y texturas de Baby Mob. Mojang realizó ajustes importantes para que las versiones bebés de algunas criaturas ya no parezcan versiones pequeñas de mobs adultos.

Algunas de las turbas que están obteniendo nuevos modelos de bebés incluyen:

Abeja Rubah (zorro) Cabra Propagación (Camello) Armadillo Oso Polar (Oso Polar) Llama

Con este cambio, el baby mob parece más animado, más lindo y tiene un carácter visual más fuerte. Esta actualización también aumenta la consistencia de la calidad del diseño de mob en Minecraft, que en los últimos años ha seguido mejorando.

Aparte de eso, Mojang también hizo ajustes adicionales, como eliminar la apariencia de silla de montar en el camello bebé y eliminar la variante Camel Husk bebé que estaba anteriormente en el juego.

Cambios de comportamiento y animaciones de Baby Mob

No solo la apariencia, Snapshot 6 también brinda comportamiento y animación mejorados a varios baby mobs. Un cambio interesante es que los osos polares bebés ya no atacan a los zorros bebés, por lo que las interacciones entre mobs se sienten más realistas y naturales en los biomas nevados.

Mientras tanto, los ajolotes bebés obtienen una nueva animación en forma de «hacerse el muerto», siguiendo el comportamiento único de los ajolotes adultos. También se han mejorado otras animaciones, como el movimiento de las alas del polluelo, para que parezcan más suaves y menos rígidas al moverse.

Gran revisión del sistema mundial de almacenamiento

Detrás de las actualizaciones visuales, los mayores cambios en Snapshot 6 se producen en el aspecto técnico, especialmente en la estructura de almacenamiento de datos del mundo de Minecraft. Mojang revisó la forma en que se estructuran los archivos mundiales para hacerlos más ordenados, más consistentes y listos para el desarrollo a largo plazo.