La última actualización de Gemini for Home de Google trae importantes mejoras a su asistente de voz y cámara

Stephen Schenck / Autoridad de Android

TL;DR Google está implementando varias actualizaciones de Home para su asistente de voz y cámara AI.

El asistente de voz se ha mejorado para finalizar las conversaciones más rápidamente, filtrar mejor la voz de fondo y más.

La detección de rostros y voces familiares también mejora.

Google publica periódicamente actualizaciones de Inicio cada pocas semanas. La última actualización ya está aquí y ofrece una larga lista de mejoras al asistente de voz conversacional de Gemini y a la IA de la cámara doméstica.

Asistente de voz Gemini mejorado Google ha anunciado que su asistente de voz Gemini for Home está obteniendo mejoras en la conversación y la latencia. Una de esas mejoras es menos activaciones accidentales. Como explica el gigante tecnológico, Gemini ahora es mejor para filtrar los desencadenantes accidentales de palabras activas. Por lo tanto, no necesita preocuparse demasiado si accidentalmente inicia una conversación con el chatbot.

La siguiente mejora está diseñada para ayudarte a finalizar conversaciones con Gemini más rápidamente. Ahora, cuando digas «Para» o «No, gracias» después de una pregunta de seguimiento, Géminis sabrá que debe finalizar la conversación de seguimiento. Hablando de conversaciones continuas, Gemini ahora también hace un mejor trabajo al ignorar el discurso de fondo. Google dice que también ha mejorado la velocidad y precisión de la gestión de alarmas, temporizadores y listas.

Además de las mejoras en las conversaciones y la latencia, Google también está implementando actualizaciones para medios y entretenimiento. Esta primera actualización acelera la reproducción multimedia en Spotify y YouTube, por lo que no tendrás que esperar mucho después de solicitudes como «reproducir música». Después de eso, se ha mejorado la confiabilidad de la confirmación verbal y de voz al reproducir o reproducir música aleatoriamente. También comenzará a obtener respuestas más precisas cuando haga preguntas sobre los medios.

La parte final de esta actualización amplía el asistente de voz para toda la familia, incluidos los niños. Google dice que la capacidad está disponible en todos los países e idiomas admitidos.

IA de cámara mejorada La segunda mitad del anuncio se centra en mejorar la IA de la cámara. En concreto, se centra en Caras Familiares y detección de voz. Comenzando con Familiar Face, el gigante tecnológico afirma que actualizará automáticamente su biblioteca «para conservar los ejemplos más recientes y precisos». Para los usuarios del plan Avanzado, la IA también comenzará a usar ropa y otras señales para detectar quién es visible cuando su rostro no lo es.

Pasando a la detección de sonido, la actualización de hoy permitirá a la IA identificar sonidos específicos. Entonces, ahora puede diferenciar entre ladridos de perros, pasos y más. Google dice que estos detalles se agregarán directamente a las descripciones de videos de eventos de personas, automóviles o movimientos que contengan sonido. Parece que esta actualización también está destinada a usuarios del plan Google Home Premium Advanced.