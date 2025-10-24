La UE se une a EE.UU. para imponer más sanciones a Rusia







La Unión Europea impuso el jueves más sanciones económicas a Rusiasumándose a las nuevas medidas punitivas adoptadas el día anterior por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra la industria petrolera rusa. Los medios estatales rusos desestimaron las medidas, alegando que son en gran medida ineficaces.

Es parte de un esfuerzo ampliado para cortar los ingresos que financian la invasión de Ucrania por parte de Moscú y obligar al presidente Vladimir Putin a negociar el fin de la guerra.

Las medidas son un triunfo para el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyyquien durante mucho tiempo ha hecho campaña para que la comunidad internacional castigue a Rusia de manera más integral por atacar a su país.

«Esperábamos esto. Dios lo bendiga, funcionará. Y esto es muy importante», dijo el líder ucraniano en Bruselas, donde los países de la UE que asistieron a una cumbre anunciaron la última ronda de sanciones a Rusia.

A pesar de los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos en los últimos meses, la guerra no muestra señales de terminar después de más de tres años de combates, y los líderes europeos están cada vez más preocupados por la amenaza de Rusia.

Las medidas de la UE apuntan al petróleo y al gas rusos, a la flota rusa en la sombra de cientos de viejos petroleros que están eludiendo las sanciones y al sector financiero de Rusia. También se introducirá un nuevo sistema para limitar el movimiento de diplomáticos rusos dentro de la UE de 27 naciones.

Zelenskyy instó a más naciones a castigar a Rusia. «Esta es una buena señal para que otros países del mundo se sumen a las sanciones», dijo a los periodistas en Bruselas.

Mientras tanto, las dos partes continuaron golpeándose mutuamente con huelgas durante la noche. En una aldea en la región nororiental de Kharkiv en Ucrania, Rusia llevó a cabo el llamado ataque con drones de doble toque, alcanzando el mismo lugar por segunda vez cuando los socorristas llegaron al lugar del primer ataque. Un trabajador de emergencia murió y cinco de sus colegas resultaron heridos. Los drones rusos también atacaron tres distritos de Kyivhiriendo a ocho personas.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso informó haber interceptado y destruido 139 drones ucranianos sobre regiones rusas y la península de Crimea anexada durante la noche.

