





El presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su discurso a la 80a Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA), reafirmó el compromiso de Europa con una solución de dos estados y anunció iniciativas para apoyar a Palestina y reconstruir Gaza. «Estableceremos un grupo de donantes de Palestina. Porque cualquier futuro estado palestino debe ser viable también desde un punto de vista económico. Y los europeos establecemos un instrumento dedicado para la reconstrucción de Gaza. Gaza debe ser reconstruida», dijo Von der Leyen.

Subrayando el papel de Europa en el respaldo de la autoridad palestina, señaló: «Cuando la noche es más oscura, debemos mantenernos rápidamente a nuestra brújula, y nuestra brújula es la solución de dos estados. Desde el comienzo de esta guerra, Europa ha sido el salvavidas de la autoridad palestina. Pero todos debemos hacer más, y esta es la razón por la cual estableceremos un grupo de donantes de palestina».

Ella enfatizó: «Los europeos establecerán un instrumento dedicado para la reconstrucción de Gaza. El único plan de paz realista se basa en dos estados, con un Israel seguro, un viable viable. Estado palestinoy el flagelo de Hamas eliminado. El presidente palestino, Mahmud Abbas, advirtió a Hamas y sus facciones que entregaran armas a la autoridad palestina, afirmando que el estado de Palestina es la única entidad elegible para gobernar Gaza.

Hablando a través de un enlace de video durante una sesión especial sobre la solución de dos estados en la UNGA, Abbas describió una visión para un estado palestino gobernado por una ley y una sola fuerza de seguridad legítima. Hizo hincapié en que «Hamas no tendrá ningún papel en el gobierno». Francia y Arabia Saudita copresidió la sesión, durante la cual el presidente francés Emmanuel Macron también anunció formalmente el reconocimiento de Francia del estado de Palestina.

