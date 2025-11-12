La ubicación del proyecto DME se decidió en diciembre, Bahlil dice que la construcción comienza en 2026

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia reveló que el gobierno planea decidir la ubicación proyecto río abajo carbón en dimetil éter también conocido como DME en diciembre de 2025.

Tras reunirse con el presidente Prabowo, Bahlil confirmó que el proceso de construcción comenzaría en 2026.

«Ayer hubo una reunión con el presidente, el señor Rosan, para que en diciembre se decidan las ubicaciones», dijo Bahlil en el edificio DPR RI, Senayan, Yakarta, el martes 11 de noviembre de 2025.



Ilustraciones de identificación. Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Añadió que la realización del proyecto DME se consideraba bastante urgente para reducir las importaciones de GLP. Bahlil explicó que el consumo total estimado de GLP en 2026 es de aproximadamente 10 millones de toneladas métricas (TM). Sin embargo, la capacidad producción A nivel nacional, es aproximadamente de 1,3 a 1,4 millones de TM por año.

La brecha entre las necesidades nacionales y la capacidad de producción, dijo Bahlil, hizo que Indonesia experimentara un déficit de GLP de alrededor de 8,6 millones de toneladas, que finalmente se cubrió con importaciones.

«Así que, nos guste o no, tenemos que buscar la sustitución de importaciones. ¿Qué método? DME», dijo Bahlil.



Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia

Se sabe que la necesidad de GLP aumentó en alrededor de 1,2 millones de toneladas por año, tras la inauguración de la fábrica petroquímica de PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) en Cilegon, Banten. La fábrica, que ocupa una superficie de 107,8 hectáreas o alrededor de 1,08 millones de metros cuadrados, requiere una inversión de alrededor de 4.000 millones de dólares.

Por lo tanto, en una reunión en el Palacio el jueves de la semana pasada, el presidente Prabowo también ordenó a sus ministros acelerar 18 proyectos downstream que habían pasado la etapa de estudio de prefactibilidad, con un valor total de casi 600 billones de IDR.

«La aceleración de 18 proyectos con un valor de inversión de casi 600 billones de rupias creará crecimiento económico, creará empleo y los productos se utilizarán como sustitutos de las importaciones, uno de los cuales se refiere a DME», dijo.