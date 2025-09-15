La ubicación de la temporada 4 de ‘White Lotus’ es Francia, Mike White Scouting Places

«White Lotus» está protagonizada por Parker Posey y Jason Isaacs confirmaron que la cuarta temporada del drama de vacaciones de HBO tendrá lugar en el sur de Francia, pero ninguno de los dos confía en que sus personajes regresarán.

«Mike está en el sur de Francia en este momento. Ahí es donde va a estar la temporada 4», dijo Posey a E! En la alfombra roja de Emmys. El actor, que interpretó a la ama de casa del sur Victoria Ratliff, agregó: «No tengo idea de si estoy en eso».

Posey bromeó diciendo que el personaje muerto de Jennifer Coolidge, Tanya McQloid, podría incluso volver en una secuencia de alucinación.

«Cuando estás en la cima de una montaña, la gente puede alucinar a los espíritus. Creo que Coolidge puede regresar, dependiendo de la ubicación. Como en los Alpes en algún lugar», dijo.

El esposo en pantalla de Posey, Jason Isaacs, quien interpretó al adorable padre y el criminal de cuello blanco con drogas Timothy Ratliff, confirmó de manera similar la ubicación de «El loto blanco«Temporada 4. Pero, teniendo en cuenta el destino de su personaje, no estaba tan seguro de que los Ratliffs pudieran quedarse nuevamente en un resort de Lotus White.» Tendrán suerte si pueden permanecer en un Howard Johnson «, bromeó.

HBO declinó hacer comentarios sobre la ubicación de la temporada 4 de «The White Lotus».

No está claro cuándo comenzará la producción, ya que el creador Mike White ha indicado que tomaría un descanso antes de poner la pluma en el papel en la nueva temporada.

La tercera temporada de «The White Lotus», que viajó desde la isla de Koh Samui hasta Bangkok y de regreso, estableció récords de audiencia para la serie. La temporada 2 tuvo lugar en Sicilia y la primera temporada fue en Maui. En cada temporada, un complejo de cuatro temporadas está vestido como el hotel de lujo titular.

Variedad rompió la noticia de un Renovación de la cuarta temporada En enero, unas semanas antes del estreno de la temporada 3.

Las tres temporadas de «The White Lotus» han seguido a grupos de vacacionistas con problemas que desatan sus peores y privilegiados impulsos en el idílico White Lotus Resort, a medida que sus hazañas se cruzan con los miembros del personal del hotel. Cada temporada también ha presentado una o más muertes misteriosas.

«The White Lotus» competirá por las nominaciones de Emmy, para las cuales la votación tiene lugar en junio. En sus dos primeras temporadas, la serie ganó 15 Emmys, incluso para una serie limitada sobresaliente para su primera temporada. (Dado que regresó para otra entrega con Coolidge, la serie se trasladó a las categorías de drama).

Si bien las nominaciones no se anunciarán hasta julio, la temporada 3 está protagonizada por Carrie Coon, Walton Goggins, Jason Isaacs, Aimee Lou Wood, Parker Posey y Sam Rockwell tienen una buena oportunidad de irrumpir en el actor de reparto en categorías de drama.

«The White Lotus» es ejecutivo producido por White, David Bernad y Mark Kamine.