La ubicación de la estación de servicio Shell proporciona súper combustible hoy

Yakarta, Viva – Combustible proporcionado por Gasolinera Caparazón Hasta el día de hoy, todavía hay obstáculos en términos de suministro. Esto provocó que muchos de los puntos de venta de la empresa holandesa-inglés se vean calladas, porque los usuarios de vehículos no pudieron llenar Bbm.

Basado en la información oficial de Shell Indonesia, visto Viva Automotive En la página oficial, Shell Super Products está nuevamente disponible en varias estaciones de servicio seleccionadas el viernes 26 de septiembre de 2025. Estos datos se actualizan todos los días y pueden cambiar de acuerdo con las condiciones en el terreno.

Para el área de Yakarta, solo hay dos estaciones de servicio que sirven a las ventas de Super Shell hoy. La ubicación es en Shell Map Selatan-1, West Yakarta y Shell Semper-1, North Yakarta.

En el área de Banten, hay tres puntos de llenado que pueden visitar la comunidad. Los usuarios de vehículos pueden llenar Super BBM en Shell Suvarna Sutera-1 Tangerang, Shell Ahmad Yani Cilegon y Shell Serang Barat-1.

Los consumidores en West Java también tienen acceso a Super Fuel en dos ciudades. La estación de servicio que funciona es Shell Mangunjaya-1 Bekasi y dos puntos en Cirebon, a saber, Shell Citraland y Shell Kesambi-1.

Mientras tanto, East Java es el área con la mayor disponibilidad. Hay 11 estaciones de servicio que pueden satisfacer las necesidades de super combustible hoy.

En Malang, hay tres ubicaciones que se han confirmado para distribuir productos Super Shell. La estación de servicio es Shell Kawi-1, Shell Lawang-1 y Shell Soekarno Hatta-1.

Los usuarios en Blitar y Jombang no necesitan preocuparse. Super BBM está disponible en Shell M Hatta-1 Blitar y Shell Tenderan Jombang-1.

Kediri y Mojokerto también ingresaron hoy la lista de disponibilidad. Los conductores pueden visitar Shell Pare Kdr-1 en Kediri y Shell Gajahmada-1 en Mojokerto.

Pasuruan y Tuban también se convirtieron en la ubicación de la súper distribución de Shell. En Pasuruan, hay Shell Dr. Sutomo-1 y Shell Gempol-1, mientras que en Tuban hay Shell H WRUK-1.

Finalmente, el pueblo de Lamongan puede llenar súper combustible en Shell Lamongan-1. Por lo tanto, East Java es un área con la mayor cobertura de distribución hoy.