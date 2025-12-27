La turbulencia del GA 712 se resolvió con éxito, el director general de Garuda confirma que la tripulación de cabina está a salvo

VIVA – director presidente Indonesia, Glenny H. Kairupan, confirmado, no hubo ninguno tú cabina que sufrió fracturas en el incidente turbulencia vuelo GA 712 ruta Yakarta-Sídney.

Explicó que esta aclaración se hizo para aclarar la información que circula en las redes sociales.

«Necesitamos aclarar que ninguno de los tripulantes de cabina sufrió fracturas», dijo Glenny en su declaración del sábado. 27 de diciembre de 2025.

Ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, Director General de Garuda Indonesia, Glenny H Kairupan

Explicó que se produjeron fuertes turbulencias antes del aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Kingsford Smith de Sydney el jueves 25 de diciembre de 2025. Sin embargo, Glenny confirmó que el impacto fue limitado.

Mientras tanto, según los informes, dos miembros de la tripulación de cabina solo sufrieron heridas leves y recibieron tratamiento médico inmediatamente a su llegada. aeronave tierra.

«A un miembro de la tripulación de cabina se le permitió regresar a casa después de ser examinado. El otro todavía está bajo seguimiento continuo por parte del equipo médico», dijo.

Se sabe que la información sobre la turbulencia GA 712 surgió anteriormente de cargas pasajero en las redes sociales, que decían que el temblor se produjo unos 30 minutos antes del aterrizaje.

En la carga, los pasajeros describieron la situación de la cabina como no propicia durante el proceso de desembarco de los pasajeros, incluidas quejas de que el aire acondicionado del avión estaba apagado mientras la tripulación era evacuada.

La dirección de Garuda Indonesia garantiza que todos los procedimientos de seguridad se lleven a cabo de acuerdo con los estándares operativos. Se consideró que el piloto era capaz de controlar la situación hasta que el avión aterrizara de forma segura en Sydney.

Garuda Indonesia también recuerda a los pasajeros que siempre cumplan con las instrucciones de seguridad, incluido el uso del cinturón de seguridad mientras están sentados, para anticipar turbulencias que pueden ocurrir repentinamente debido a las condiciones climáticas.