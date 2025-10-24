La triste historia de un niño que murió en Bojonggede, la madrastra supuestamente dejó a la víctima sin vida

Depok, VIVA – A alguien le pasó una historia trágica. niño Seis años con las iniciales MAA en Bojonggede. Fue encontrado muerto luego de presuntamente ser víctima de violencia por parte de su madrastra, RN (30). Esa noche oscura comenzó en su casa en el complejo de viviendas Griya Citayam Permai, aldea de Rawa Panjang, distrito de Bojonggede, regencia de Bogor, Java Occidental.

Según los resultados de la investigación, el desgarrador incidente ocurrió la noche del domingo (19/10/2025). Alrededor de las 21.00 horas, RN supuestamente golpeó a su hijastro hasta que la víctima quedó indefensa y tirada en el suelo. Sin embargo, en lugar de brindarle ayuda, RN decidió dejar a la víctima para recoger a su marido, el padre biológico de la víctima, que estaba trabajando en Yakarta.

«Irónicamente, el sospechoso dejó ir a la víctima y siguió a su marido para decirle que su hijastro estaba indefenso debido a la caída», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Depok, Made Gede Oka Utama, el jueves (23/10/2025) citado por ANTARA.

Ilustración de violencia sexual contra niños.

Aproximadamente dos horas más tarde, alrededor de las 23:00 horas, la pareja llegó a casa y encontró al niño muerto. Presa del pánico, la víctima fue llevada a la casa de su abuela, no lejos del lugar, para ser lavada y enterrada al día siguiente.

«Los dos llegaron a la casa alrededor de las 23.00 horas, vieron que la víctima ya estaba rígida. Luego lo llevaron a la casa de la abuela de la víctima, que no está lejos del lugar de entierro», dijo Made.

La policía desmantela tumbas para revelar hechos de violencia

Este caso ahora está siendo manejado seriamente por la policía metropolitana de Depok. Para reforzar el proceso de investigación, la policía llevó a cabo una exhumación del cuerpo de la víctima el jueves por la mañana.

«La exhumación se utiliza para apoyar el proceso de investigación que hemos llevado a cabo. La actividad se desarrolló sin problemas en coordinación con el equipo forense del Hospital Kramat Jati, de 10.00 a 11.15 WIB», dijo Made.

Al examinar a los testigos, la policía sospecha firmemente que MAA murió como resultado de graves abusos por parte de su madrastra. De hecho, los investigadores encontraron indicios de que esta no era la primera vez que se producía violencia contra el niño.

«Sospechamos que este acto de violencia no sólo ocurrió el día del incidente, sino que se ha llevado a cabo repetidamente», dijo Made.