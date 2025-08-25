La triste historia de Lily se colocó en la basura antes de conocer a la familia de Raffi Ahmad

VIVA – 2024 Raffi Ahmad Y se sabe que Nagita Slavia adopta una niña llamada Ranayma Malika Raudia Andara o ahora llamada Teteh Lily. La reunión de Lily con la familia de Raffi Ahmad tampoco fue fácil, aparentemente fue colocado en la basura por su familia.

Esto fue revelado por Raffi Ahmad recientemente cuando apareció en el podcast Ivan Gunawan ‘Comic8 Revolution’. ¡Desplácese más para descubrir la historia completa!

«Cuando sentía que Lily no tenía 24 horas en ese momento, podría sentir que el niño de un bebé almacenado en un lugar que no valía la pena poner en basura, colocado en la caja clínica. Poner en este orfanato no se había puesto en su lugar», dijo.

Antes de que Lily conociera a su familia, en ese momento el bebé sería llevado a una base de orfanatos en Bali. Sin embargo, debido a las regulaciones de vuelo donde los recién nacidos no permiten volar. Entonces, en ese momento, Lily se le confió a tu hermana Nagita SlavinaCaca Tengger.

Caca, quien en ese momento había jugado hasta la residencia de Raffi y Nagita, también resultó traer la figura de Lily. A partir de ahí, la niña conoció a Raffi y su familia. Hasta que la idea surgió de su hijo mayor para cuidar a Lily.

«Entonces, cuando fue llevado a nuestro amigo, su amigo era lo mismo que su amigo Caca iba a Bali. Pero todavía era un bebé. Dijo.

Debido a su corazón, Raffi decidió cuidar a Lily. Pero en ese momento, dijo que la esposa había dudado porque temía que el lirio lo quitara de su cuidado.

«Abis Gue Adzanin si Rayanzza suele ser tan celoso, está acostumbrado como un diente para un diente. ¿Pero si es una hija?

Raffi también regresó para recordar que la figura de Lily fue la respuesta a las oraciones de Nagita Slavina y su hijo mayor, Rafathar. Hasta que finalmente Lily todavía esté al cuidado de la familia de Raffi Ahmad.

«Por la noche Lilatul Qadar, Gigi dijo una vez que quería tener más hijos, Rafathar también dijo que quería tener otra hermana. No mucho para venir a la casa de repente», dijo Raffi Ahmad.