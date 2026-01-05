La transparencia es la base, Bank bjb ganó el Predicado Informativo de KIP West Java

Jacarta – Hacia el cierre de 2025, el banco bjb una vez más registró un logro orgulloso al ganar el Premio a la Apertura de la Información Público de la Comisión de Información Provincial de Java Occidental. Este premio confirma la coherencia del banco BJB en la construcción de una comunicación abierta, transparente y responsable ante el público.

En el Premio a la Apertura de la Información Pública 2025, bank bjb ganó el título Informativo en la categoría Agencia Pública, que es la categoría más alta en la evaluación de la apertura de la información. Este predicado refleja el nivel de cumplimiento y calidad de la provisión de información pública, que se considera muy buena y excede los estándares mínimos.

Este premio se otorgó sobre la base de los resultados del seguimiento y evaluación de la implementación de la divulgación de información pública realizado de manera integral por la Comisión Provincial de Información de Java Occidental para organismos públicos en la región de Java Occidental a lo largo de 2025.

La adjudicación tuvo lugar el martes 30 de diciembre de 2025 en Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Bandung, entregada directamente por el gobernador de la provincia de Java Occidental y recibida por el director suplente del director principal del banco bjb Ayi Subarna. Este impulso también marca los esfuerzos continuos de los organismos públicos para implementar el principio de transparencia.

Para Bank BJB, este premio no es sólo un reconocimiento institucional, sino un reflejo de los esfuerzos a largo plazo de la empresa para hacer que la divulgación de información sea una parte integral del gobierno corporativo.

Como institución financiera regional que desempeña un papel estratégico en el desarrollo económico regional, Bank BJB es consciente de que la transparencia es la base principal para mantener la confianza de los clientes, accionistas, socios comerciales y la comunidad en general.

La divulgación de información se considera un instrumento importante para garantizar que el público obtenga un acceso justo a la información de la empresa, tanto relacionada con los productos como servicio banca y políticas y pasos estratégicos llevados a cabo por la empresa.

A través de diversos canales de comunicación, bank bjb presenta constantemente información clara, fácil de entender y relevante para las necesidades de la comunidad. Este esfuerzo se realiza para garantizar que el público pueda acceder a la información sin obstáculos, ya sea a través de plataforma Servicios digitales y convencionales.

La transparencia también forma parte de los esfuerzos del banco BJB para fortalecer las prácticas Buen gobierno corporativo. Al mantener la apertura, las partes interesadas pueden monitorear objetivamente el proceso de toma de decisiones de la empresa.