La transmisión obliga a los actores a elegir películas con más cuidado

Brendan Fraser está haciendo las rondas para promocionar su nueva película, la «familia de alquiler» teatralmente, que será lanzada por Searchlight Pictures el 21 de noviembre. Durante una entrevista en VariedadEl estudio de TIFF junto con el director y coguionista de la película, Hikari, el actor admitió que el ascenso de la transmisión ha encendido un fuego extra bajo él para elegir proyectos ganadores.

«El público está más enfocado y tiene la opción de saltar a la siguiente si lo desean», dijo. «Doy la bienvenida como un desafío. Significa que tienes que mejorar tu juego y elegir con más cuidado, ser mejor».

Fraser dijo que la «familia de alquiler», que tiene su estreno mundial en TIFF el 6 de septiembre, fue una elección fácil porque era muy diferente de cualquier otro proyecto. El actor interpreta a Philip, un actor que trabaja en Japón que pronto toma el trabajo como un sustituto profesional para ayudar a las personas que están afligidas.

«Estaba tan lejos de cualquier cosa que había visto en absoluto», dijo sobre el proyecto. «Debía ser filmado en Japón, Tokio y otras partes, la naturaleza de la historia, siendo una forma inusual de satisfacer las necesidades que las personas tienen que están desprovistas de la familia. Parecía una película sin un villano, per se, aparte de la apatía, y eso nos habla en este momento».

En otras noticias de Fraser, el actor reveló que mantiene a su mejor actor Oscar para «la ballena» en «un estante al lado de la chimenea. Si alguien quiere entrar y robarlo …»

También reveló que «hay varios rasguños porque llevo un anillo de pulgar y la noche en que me dieron estaba tan tensa …»

Mire el video a continuación para ver los pensamientos de Fraser sobre teatral versus transmisión.

Mire el segundo video a continuación para ver a Fraser hablando de dónde guarda su Oscar.