La transmisión de Trans7 fue considerada insultante para Kiai y Santri Lirboyo, Ministro de Religión: ¡Protejamos la dignidad de los internados islámicos!

Jacarta – El Ministro de Religión, Nasaruddin Umar, expresó su preocupación por la transmisión de uno de los programas de la estación de televisión. Trans7 que se considera que acosa las vidas de los kiai y de los estudiantes de los internados islámicos. Pidió a todas las partes que sean más cuidadosas al presentar narrativas que involucran el mundo de los internados islámicos y los kiai, porque estas instituciones han hecho grandes contribuciones a la construcción de la civilización nacional.

Ilustración de estudiantes del internado islámico de Lirboyo

«Me siento muy consternado y preocupado por las noticias que sitúan a los internados islámicos en una posición negativa. Durante cientos de años, los internados islámicos han participado en la educación del pueblo indonesio para que se convierta en una sociedad civilizada, hasta que cristalicen en valores humanos justos y civilizados», dijo Ministro de Religión en un comunicado recibido por VIVA, Yakarta, el martes (15/10/2025).

Según Nasaruddin, los internados islámicos no son sólo instituciones educativas religiosas, sino también centros para la formación de la moral, el carácter y la humanidad.

Aparte de eso, según el Ministro de Religión Nasaruddin, los internados islámicos tienen una fuerte tradición de perdón y siempre defienden el valor de la compasión. Espera que este incidente sirva de lección para todas las partes.

«Sí, creo que es muy importante para nosotros. Ojalá esto sea un aprendizaje para todos nosotros», afirmó.

Nasaruddin añadió que también visitaría varios internados islámicos en Java Oriental para mantenerse en contacto con los kiai.

«Hoy también iré a Java Oriental para reunirme con varios internados islámicos», dijo.

Además, el Ministro de Asuntos Religiosos enfatizó que los internados islámicos durante siglos han sido el bastión moral de la nación, produciendo muchos ulama, líderes y figuras nacionales. Invitó al público a comprender los internados islámicos en su conjunto y culturalmente.

«Si nuestros ojos pueden ver, lo que está sucediendo ahora en los internados islámicos es lo opuesto a la imagen negativa. Hay un aumento muy marcado de personas que envían a sus hijos a internados islámicos», afirmó.

Consideró que la tradición de cortesía entre estudiantes y kiai que se enseña en los internados islámicos es una base importante para la formación del carácter nacional.

«La tradición del internado islámico enseña a los estudiantes la cortesía hacia los kiai. De ahí nació una cultura de respeto de los niños hacia sus padres, que luego tuvo un impacto en las personas que eran devotas de sus líderes», explicó Nasaruddin.