La transformación digital y la diversificación de crédito se convirtieron en un pilar de rendimiento de BNI en el primer semestre de 2025

VIVA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK (Bni) publicaron una actuación positiva en el semestre I 2025 confiando en tres pilares estratégicos, transformación digitalfortalecer el apoyo para Umkmy diversificación de cartera de crédito.

El desempeño se refleja en el crecimiento de fondos CASA sólidos, diversificación financiera y rentabilidad y rendimiento estable.

El Director de Finanzas y Estrategia de BNI, Hussein Paolo Kartadjoemena, reveló que la digitalización es una base importante para fortalecer la estructura de financiación y servicios al cliente.

«El crecimiento de los fondos de terceros (DPK), especialmente CASA, refleja el éxito de la estrategia de digitalización y transformación de la sucursal de BNI», dijo Paolo.

En la primera mitad de este año, BNI registró un crecimiento de DPK de 16.5% interanual a RP900 billones, dominado por un aumento de fondos baratos o CASA que creció rápidamente 18.7% interanual a RP647.6 billones.

El crecimiento de cuentas corrientes de 25.1% interanual y 10.5% de ahorro interanual fomentó un aumento en la relación CASA a 72.0% o más de 70.7% en el mismo período del año anterior. Esto fortalece la liquidez y la eficiencia de la estructura de financiación, que es un capital importante para la expansión de crédito BNI en el futuro.

La transformación digital de BNI muestra resultados significativos. La aplicación WONDR de BNI, que se lanzó en julio de 2024, registró un crecimiento de los usuarios de hasta 8.6 millones a junio de 2025 con un crecimiento de volumen de transacciones que alcanza el 68% de intervalos interanual.

Además, WONDR ahora también se puede usar a escala global. Acabamos de lanzar una nueva característica, a saber, multicurrencias donde los clientes ahora pueden realizar transacciones en varias monedas extranjeras más fácilmente y la función QRIS Crossborder que los clientes pueden utilizar para realizar pagos en el extranjero utilizando WONDR más prácticamente.

Mientras tanto, los canales digitales para clientes mayoristas, a saber, BNIDIRECT, registraron un valor de transacción de RP5,246 billones hasta el final del primer semestre de 2025, o un 31.1% interanual.

Este aumento no se puede separar de la transformación de la plataforma Bnidirect, que ahora es más simple, más rápida y personal, y admite MSMES con características como la visibilidad en efectivo en tiempo real, la autorización única, la facilidad de las transacciones. Como resultado, el saldo de la cuenta corriente transaccional aumentó significativamente un 18% interanual.

En términos de expansión comercial, BNI registró una distribución crediticia total de RP778.7 billones o creció un 7,1% interanual hasta finales de junio de 2025. Este logro fue apoyado por la diversificación de cartera que se observó desde las contribuciones de varios segmentos, desde corporaciones, consumidores, comerciales, hasta MSME.

El crédito en el segmento corporativo y de consumo sigue siendo el principal contribuyente de crecimiento. Los préstamos corporativos registraron un aumento de 10.4% interanual a Rp435.8 billones, impulsados ​​por el financiamiento al sector privado, las SOE e instituciones gubernamentales. Mientras que el crédito al consumo creció 10.7% interanual a RP147.0 billones, especialmente de préstamos personales (+11.7% yoy) y KPR (+9.9% yoy).

Como el apoyo de BNI para apoyar el crecimiento económico y en un esfuerzo por construir una cartera de activos más óptima, tenemos una estrategia para volver a crecer el segmento MSME mientras continuamos expandiendo la gestión de riesgos prudentes.

La implementación del sistema de calificación crediticia en el segmento MSME que hemos implementado ha mostrado resultados positivos en mejorar la calidad de los activos.

Hasta finales de junio de 2025, la distribución del crédito MSME además de Kur mostró un crecimiento saludable de 9.2% interanual a Rp44.4 billones. En el futuro, esperamos que el MIPYME y el segmento comercial puedan crecer de manera sostenible y rentable, al tiempo que promueve el principio de precaución.

Los préstamos comerciales también comenzaron a mostrar un impulso positivo con un crecimiento de 5.5% interanual. Mientras tanto, la compañía subsidiaria de BNI registró un crecimiento crediticio de 27.1% de YOY a Rp17.2 billones, lo que reflejó el fortalecimiento de la sinergia del grupo.

La gestión de riesgos disciplinados y la aceleración del crédito en el segmento de bajo riesgo se reflejan en la calidad de los activos de BNI que continúan mejorando. El préstamo sin rendimiento (NPL) cayó al 1.9%y el préstamo en riesgo (LAV) mejoró al 11.0%, por lo que el costo de crédito (COC) puede reducirse a un nivel del 1%.

La combinación de transformación digital y diversificación de cartera de crédito lideró a BNI publicó una ganancia neta consolidada de RP10.1 billones en el semestre I 2025. La relación de capital también está en un nivel saludable con un automóvil que alcanza el 21.1%, mientras que guardamos LDR en un nivel saludable para poder optimizar el crecimiento de DPK y el crédito al 2025 restante.

«Con un fuerte fundamental y enfoque en el sector productivo, somos optimistas de que podemos ampliar la capacidad de la expansión de crédito en el segundo semestre de 2025, mientras mantenemos la calidad de los activos y la rentabilidad sostenibles», concluyó Paolo.