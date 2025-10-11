La transformación del Lancer, Starlet y Aventador es lo más destacado en IMX 2025

Tangerang, VIVA – Industria modificación La automoción indonesia sigue mostrando su madurez. En la Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2025) en ICE BSD City, la marca de pintura local Spider apareció para robar la atención a través de una serie de trabajos colaborativos que combinan creatividad, precisión técnica y la fuerza de los productos nacionales.

Con el tema «Spider Coloring Your Vision», PT Anugerah Berkat Cahaya Abadi (ABCA), como fabricante de pintura Spider, se esfuerza por presentar obras reales que ilustren el potencial de la industria de pintura local. Cada automóvil expuesto es una prueba de cómo los productos nacionales pueden proporcionar resultados finales de alta calidad y al mismo tiempo enfatizar el fuerte carácter de la modificación.

Uno de los trabajos principales proviene del Mitsubishi Lancer CK5 del año 2002 en el que trabajó el taller de W2R Carchitect. Este automóvil sufrió una transformación total en el Lancer Evolution V. El cambio más sorprendente se puede ver en el kit de carrocería completamente nuevo, que incluye parachoques delantero y trasero estilo Evo, guardabarros ensanchados y un capó con grandes ventilaciones hecho de fibra de carbono.

Este Lancer también utiliza llantas Volk Racing TE37 de 17 pulgadas y suspensión helicoidal que se ajusta a la altura de la carrocería. Toda la carrocería está recubierta con pintura Spider Super Deep Black, lo que produce una apariencia elegante y moderna.

«Esta restauración demuestra que la pintura local puede resaltar el carácter deportivo de un automóvil clásico con un acabado que está a la altura de los estándares mundiales», afirmó Sugiarto, director de marketing de PT ABCA.

Una apariencia no menos interesante nos llega de su Lamborghini Aventador Rafi Ahmad. Este superdeportivo es el centro de atención con su revestimiento SPC100 Ultra Mirror Chrome, una tecnología de pintura reflectante que produce un efecto espejo en toda la carrocería.

El proceso de pintura se llevó a cabo en etapas con un revestimiento reflectante multicapa y luego se refinó con la capa transparente Silstar Spectraclear 2:1 para proporcionar el máximo brillo. Detalles como el difusor y los espejos revestidos de carbono, así como las llantas Forgiato de 20 pulgadas, añaden una impresión futurista.

«La pintura con cromo requiere una gran precisión, pero los resultados muestran la capacidad de los productos locales para ofrecer estándares superiores», afirmó Sugiarto.

Mientras tanto, el Toyota Starlet de Gofar Hilman viene con un estilo de restauración completa. Con un color rojo belga, este pequeño automóvil presenta un aire retro típico de la década de 1990. La carrocería se rejuveneció con nuevos paneles, se instalaron llantas de aleación Enkei Compe de 15 pulgadas para enfatizar el aura clásica, mientras que el interior se mantuvo original con un toque de cuero sintético.