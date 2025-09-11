La transformación de Kathy Bates: podcast ‘Daily Variety’

Kathy Bates No estaba dispuesto a dejar que un largo día de trabajo en «Matlock» se interpusiera en su camino Variedad Entrevista para adornar la portada de nuestro número anual de premios Pre-Emmy.

En el último episodio del podcast «Daily Variety», Michael Schneider, VariedadEl editor de televisión, detalla su experiencia pasando un día observando a Bates en el trabajo en el lote de fotos de Paramount donde su drama de CBS «Matlock» lentes. A medida que avanzaba el tiroteo, Schneider admite que comenzó a preocuparse si aún tendría una buena cantidad de tiempo para una conversación sobre la larga carrera de Bates. No necesita haberse preocupado.

«Fue interesante ver que Kathy Bates sigue siendo humana. Estaba luchando con una línea. Era casi un twister de una línea. Pero fue muy dulce ver [‘Matlock’ co-star] Skye Marshall la aparta, y ensayan para clavarlo. Y luego lo entendieron «, dice Schneider.» Pero el tiroteo llegó tarde. Y estaba exhausto, por cierto, estuve sentado allí durante varias horas. Y entonces pensé, bueno, ¿Kathy Bates estará dispuesto a hablar conmigo a las siete de la noche de la noche después de un largo día de disparo? En todo caso, creo que estaba más lista para ir que yo «.

Bates, nominado a la mejor actriz en un drama en los premios Emmy del domingo, más que entregado. La historia de portada de Schneider, disponible en impresión y en línea, presenta una conversación animada y muy salada con el ganador del Oscar sobre sus décadas en entretenimiento y su reciente transformación física con pérdida de peso. Bates es extraordinariamente sincero y vulnerable al discutir sus luchas con la autoestima y la resistencia física cuando era más pesada.

Cuando «Matlock» se unió, Bates usó su influencia para insistir en que la película del programa en Los Ángeles.

«Una de las cosas importantes de las que hablamos es cómo quería asegurarse de que ‘Matlock’ se disparara aquí en Los Ángeles. Hizo de eso una prioridad. Si iban a elegirla, esto iba a disparar no muy lejos de su casa. Y pudo lograrlo. Y el estudio pudo hacer que funcionara. Y eso permitió que este elenco y la grieta vivieran en Los Angeles y pudieran ir a casa en la noche».

También en el episodio, Emily Longetta, editor de características de televisión senior, detalla el proceso detrás de la asamblea de VariedadInforme anual de impacto de los productores de televisión. La definición de «impacto» se extiende más allá de un exitoso programa.

«Una de las cosas que realmente quería asegurarnos de que estuviéramos haciendo este año con esta lista no solo destaca los programas que están continuamente nominados para las cosas. Realmente quería resaltar algunos de los productores que tal vez no se hablan mucho y no están haciendo estos programas realmente prestigios, sino que todavía estoy creando una verdadera narración en la televisión», dice Longetta.

«Taylor Sheridan es en realidad un ejemplo perfecto de esto, porque si bien no es un recién llegado de ninguna manera, no ve muchos premios brillo o glamour. Pero tenía ‘leona’, » Landman » 1923 ‘y» el alcalde de Kingstown «en la televisión este año. Y luego hay personas como Ben Watkins que crearon» Cruz «en el primer video y obtienen 40 millones de espectadores y obtuvieron una temporada de 40 millones de videos y obtuvieron una temporada inmediata. para resaltarlos ”, dice ella.

