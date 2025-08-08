La transferencia de Jay Idzes a Sassuolo confirmó los grandes medios italianos

Italia, Viva – Movimiento de Bek Equipo nacional indonesio, Jay idzesde Venezia el Sassuolo acercándose a la realidad. A diferencia de los rumores anteriores, esta vez las noticias habían sido confirmadas directamente por los grandes medios de comunicación italianos, Sky Sport Italia, que rara vez se equivocó con la noticia de la Serie A. Transfer A.

Sky Sport confirmó el informe inicial del famoso periodista de transferencia de Gianluca en Marzio, quien dijo que Sassuolo había llegado a un acuerdo con Venezia para reclutar a Jay Idzes y Fali Cande. El valor de transferencia acordado es de 11 millones de euros más una bonificación de € 1 millón.

Según Marzio, Idzes en sí se valora alrededor de € 7-8 millones, mientras que Cande está en el rango de € 3-4 millones. Según los informes, ambos jugadores han recibido permiso para someterse a una prueba médica antes de que se anunciara oficialmente.

Los divertidos comentarios de los internautas después de Jay Idzes se unieron a Sassuolo

No solo en Marzio, esta noticia también fue fortalecida por otros periodistas italianos. Alfredo Pedullà reveló que Sassuolo se movió rápidamente para asegurar a Idzes y Cande, derrotando el interés de Torino. «Torino está interesado en reclutar idzes, pero tienen que esperar primero las ventas de Saul Coco. Porque hasta ahora Coco no se ha vendido, Sassuolo utiliza la situación», escribió Pedullà.

Mientras tanto, Nico Schira agregó que el acuerdo total entre Sassuolo y Venezia por valor de € 12.5 millones, y ahora el club solo tiene que negociar un contrato personal con los jugadores. Torino ciertamente no pudo obtener idzes porque el proceso de ventas de Coco nunca se completó.

Con este desarrollo, la oportunidad de Jay Idzes de jugar para Sassuolo en la temporada 2025/26 de la Serie A es muy grande. Si es oficial, este será un nuevo capítulo en la carrera del defensor de 24 años, mientras que amplía los pasos de los jugadores indonesios en el escenario europeo.