La trama de ladrón de baterías del proveedor de la torre en Bengkalis fue arrestado

BengkalisVIVA – Unidad de investigación criminal (Satreskrim) La policía regional de Bengkalis se movió rápidamente para descubrir el caso robo batería torre Propiedad de PT Telkomsel y Pt XL.

Tres perpetradores fueron arrestados menos de 24 horas después del incidente, junto con evidencia en forma de baterías y vehículos utilizados para cometer delitos.

Afirmó el comisionado principal de la policía de Bengkalis, Budi Setiawan, este éxito muestra el estado de alerta de la policía al responder a los actos criminales que dañan las empresas de la comunidad y los proveedores de servicios vitales.

«Desde que recibimos el informe, el equipo se movió inmediatamente rápidamente. Alhamdulillah, en poco tiempo, los perpetradores fueron asegurados con éxito. La policía regional de Bengkalis está comprometida a mantener la seguridad pública y proteger las instalaciones públicas, especialmente aquellos relacionados con necesidades básicas como las telecomunicaciones», dijo Budi, lunes 1 de septiembre, 2025.

El Jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Bengkalis, Iptu Yohn Mabel, explicó que los tres perpetradores tenían las iniciales PH (30), el Sr. (32) y el MI (31).

Lanzaron el robo el sábado 30 de agosto alrededor de las 3:00 a.m. en dos ubicaciones, a saber, Telkomsel y XL Towers en el pueblo de Kelapapati y la Torre XL en el pueblo de Kuala Alam.

«Desde las manos de los perpetradores, aseguramos cinco baterías de litio que pertenecen a Telkomsel, una batería de litio propiedad de XL, dos unidades UUBP XL, así como un automóvil de Avanza plateado metálico con el número de policía B 2920 SII usado para transportar bienes robados», explicó Yohn.

Agregó que esta divulgación comenzó con una alarma del sistema de la empresa que detectó la existencia de dispositivos de torre que no estaban conectados. Cuando el técnico revisó, se descubrió que había habido robo.

Según los resultados de una investigación rápida e información pública, el equipo logró rastrear el paradero de los perpetradores que habían escapado de la isla Bengkalis, hasta que finalmente arrestó a una casa de huéspedes en el distrito de Siak Kecil el sábado por la noche alrededor de las 19:00 Wib.

«Los tres reconocen sus acciones y ahora están detenidos en Bengkalis Mapolres para más procedimientos legales», dijo Kasat Reskrim.

El jefe de policía de Bengkalis agregó que la policía no proporcionará espacio para los perpetradores de delitos que dañan a la comunidad.

«Nos aseguramos de que cada criminal sea tratado de manera firme y transparente. La seguridad y la comodidad de los residentes de Bengkalis es nuestra prioridad», concluyó AKBP Budi Setiawan.