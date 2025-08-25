La trágica evacuación de dos mujeres embarazadas en Maluku enfrenta olas, puentes rotos, para casi caer

Sory ,. – Un evento trágico antes de dos pacientes embarazadas del distrito de la Isla Gorom, East Seram Regency, Maluku. En una condición de emergencia, ambos se vieron obligados a ser remitidos al Hospital Bula después de experimentar complicaciones del embarazo. Pero el viaje de evacuación está lleno de obstáculos: a partir de las altas olas de mar, para tener que reducirse de la ambulancia porque el puente principal que conecta el pueblo está cortado.

Inicialmente, los dos pacientes recibieron tratamiento en el Hospital Regional de Pratama Gorom. Sin embargo, debido a las condiciones cada vez más críticas, una paciente experimentó signos de dar a luz, pero no pudo pasar por un proceso normal, mientras que otros pacientes experimentaron embarazo fuera del útero: el médico decidió referirlos al Hospital Bula para un manejo más grave.

Los pacientes de mujeres embarazadas son transportadas sobre el puente desconectadas en Maluku

La evacuación se llevó a cabo utilizando un bote de velocidad a través de las aguas, pero el viaje se vio obligado a apoyarse en el pueblo de nombre, distrito de Siritaun Wida Timur. Porque fue golpeado por grandes olas. El paciente fue trasladado a la ambulancia del nombre de Puskesmas para continuar el camino.

Nahas, la tragedia se enfrentó nuevamente. Al llegar a la aldea de Kian, distrito de Kiarat, la ambulancia se vio obligada a detenerse porque el puente Wai Kian se rompió debido a las inundaciones repentinas el 16 de agosto. La condición hizo que los dos pacientes debían reducirse de la ambulancia y evacuados al ser llevados por el puente de emergencia desde una junta de madera. La situación se hizo más tensa cuando el paciente casi cayó de los brazos de los residentes mientras cruzaba el puente de emergencia.

«Realmente esperamos que el gobierno supere de inmediato el colapso del Wai Bridge Kian porque las condiciones de emergencia dificultan que los trabajadores de la salud sirvan a pacientes, especialmente a aquellos como hoy», dijo Bahrum Rumadaul, Nombre de los trabajadores de la salud del centro de salud, domingo 8/24/2025).

El puente Wai es cada vez más el único acceso a la tierra que conecta cuatro subdistritos con la ciudad de Bula, la capital de East Seram Regency. El daño a este puente no solo dificulta la movilidad de los residentes, sino que también amenaza la seguridad de los pacientes de emergencia que requieren ayuda rápida. (Mahu-Fitrianos/Tvone/Maluku)