La tragedia del pozo ilegal de petróleo explotó en Blora, el bebé Abu Dhabi murió

BloraVIVA -La triste noticia envolvió Blora después de Abu Dhabi (2), el único sobreviviente explosión bien el petróleo ilegal En la aldea de Gandu, el distrito de Bogorjo finalmente murió.

El pobre niño respiró el último el jueves por la noche, 11 de septiembre, después de luchar contra severas quemaduras durante más de tres semanas en el Dr. Sardjito, Yogyakarta.

Con la partida de Abu Dhabi, las muertes totales debido a la tragedia que ocurrió el domingo por la tarde 17 de agosto ahora son cinco personas.

Avistamiento de perforación ilegal de petróleo en un área residencial densa en Blora

Anteriormente, la madre de Abu Dhabi, Yeti (30), también murió el viernes 22 de agosto, después de someterse a un tratamiento intensivo en el mismo hospital. Otras tres víctimas muertas eran mujeres mayores: Tanek (60), Sureni (52) y Wasini (50).

Según informes médicos, Abu Dhabi sufrió quemaduras graves de hasta el 63% en el frente de su cuerpo. Durante el cuidado, su condición es muy crítica y debe usar un ventilador para ayudar a respirar.

El cuerpo de Abu Dhabi fue enterrado el viernes 12 de septiembre en el cementerio público de Dukuh Gendono, la aldea de Gandu, el distrito de Bogorjo Blora.

Los padres de la víctima, Sukrin, parecía muy triste después de ser dejado por su esposa, sus hijos y su familia. Le pidió al inversor que fuera responsable de los eventos que sucedieron a su familia.

«Espero que el inversor sea responsable, se permite el parentesco, pero debe ser una declaración. Al menos cuánto hacer una casa para mí. Hasta ahora, la compensación ha existido, pero lo que creo que es demasiado pesado aún no ha dibujado», dijo Sukrin cuando se conoció en su casa.

El fuego del pozo de petróleo solo se extinguió el sábado por la noche, 23 de agosto de 2025, después de casi una semana para estallar.

Después de ser declarado seguro por Pertamina EP CEPU, el gobierno de Blora Regency revocó el estado de una respuesta de emergencia el lunes 1 de septiembre de 2025.

Gran informe/Tvone Blora