La tragedia del Centro de Cine de Manila contó en ‘Heaven Help Us’ en Busan APM

De Busan Mercado de proyectos asiáticos ha seleccionado «El cielo nos ayuda«, Un drama políticamente cargado del director filipino Eva Baswel que se enfrenta a uno de los capítulos más oscuros de la historia cultural del país: el colapso de 1981 del Centro de Cine de Manila. El proyecto es producido por John Torres, Jules Katanyag y Danzen Santos Katanyag, con el equipo para asegurar socios internacionales, apoyo previo y preesaltes en el mercado.

Baswel dijo que estaba obligada a contar la historia después de conectar sus propias experiencias en la precaria fuerza laboral con los trabajadores que perdieron la vida durante la construcción del centro. «Los trabajadores murieron construyendo lo que debía ser un escaparate para el festival de cine de la élite, y la supuesta respuesta del régimen de Marcos fue verter cemento sobre las víctimas y proceder con el evento. Esta imagen, el entierro literal de la clase trabajadora por el espectáculo, se volvió profundamente resaltado en mi conciencia», dijo. Su visión no se centra en los cuentos sobrenaturales asociados con el sitio, sino en las injusticias sistémicas que obligaron a los trabajadores a condiciones inseguras.

La película se enmarca como drama y revisionismo histórico, rechazando el sensacionalismo para centrar el costo humano de la tragedia. «La narrativa dominante ha sensacionalizado el evento a través de historias de fantasmas o ha permitido que se desvaneciera en notas históricas», señaló Baswel. «La película desafía la versión desinfectada de la historia que entierre las verdades inconvenientes junto con las víctimas».

El productor John Torres dijo que el proyecto resuena fuertemente hoy. «Los Marcos están de vuelta en el poder, y nosotros, como nación, tenemos una segunda oportunidad de analizar los huecos en nuestro conocimiento. Este proyecto es uno de los muchos que puede hacer las preguntas difíciles sobre nuestra familia y la comunidad en la que vivimos», dijo. Torres describió el enfoque de Baswel como anacrónico y poético, combinando elementos de la década de 1980 con referencias actuales: «Aunque puede parecer los años ochenta, otros elementos apuntan al presente, un fantasma de nuestro pasado que aparece en las noticias y ahora en la pantalla grande».

Para el productor Jules Katanyag, el papel es creativo y estructural. «Me veo a mí mismo como un compañero de Eva para excavar ideas de su conciencia creativa, ayudarla a interrogar y refinar las conexiones que hace, y guiar la autenticidad y el valor de las elecciones que emprende en la escritura», dijo Katanyag. «Se trata de crear un espacio seguro para el descubrimiento, al tiempo que se asegura de que la historia que creamos tenga la verdad emocional y el poder cinematográfico».

Danzen Santos Katanyag enfatizó las ambiciones internacionales del proyecto: «Como productores filipinos, nuestro objetivo principal al presentar ‘Heaven Ayhing Us’ en la APM es mostrar su fuerte atractivo intercultural y sus socios de coproducción seguros, financiamiento, financiación previa y apoyo para el desarrollo para llevar el proyecto hacia adelante para conectar con los productores, los directores, los directores, los inversores y los compradores que valoran asianos con las historias de la universidad con las personas con festivaciones universales.

El equipo productor también subrayó el impacto potencial de la película. «Desde la perspectiva de un productor, lo que más me emociona sobre ‘¡El cielo ayuda!’ Es su capacidad para contar una experiencia muy local y profundamente filipina dentro de los temas que también son universales: fe, moralidad, mortalidad, derechos humanos, codicia y supervivencia en este mundo cambiante ”, dijo Danzen. Jules agregó: «En todo Filipinas y en todo el mundo, estamos viendo una renovada indignación por los escándalos de corrupción. ‘El cielo Ayuda nos ayuda’ puede actuar como una especie de baliza … recordándonos que estas tragedias del pasado, en otras partes del espacio y el tiempo, están conectadas».