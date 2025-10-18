La tragedia de Bintaro es una historia oscura que cambia la seguridad de los ferrocarriles indonesios

Jacarta – Hace exactamente 38 años, el 19 de octubre de 1987, Indonesia fue sacudida por una de las tragedias de transporte más terribles de su historia. dos series tren Colisión violenta en la zona de Bintaro, en el sur de Yakarta.

La colisión ‘taurina’ entre el tren Patas Merak (KA 220) en la ruta Tanah Abang-Merak y el tren local Rangkasbitung (KA 225) en la ruta Rangkasbitung-ciudad de Yakarta mató a 139 personas e hirió a más de 250 pasajeros. Este incidente fue el peor desastre en la historia de los ferrocarriles de Indonesia y llamó la atención del mundo.

Cronología de colisiones mortales

Basado en los registros de Railway Job Company (PJKA), la tragedia ocurrió alrededor de las 07.05 WIB en el kilómetro 17+252 en la ruta Angke-Tanah Abang-Rangkasbitung-Merak, justo en la curva S en el área de Pondok Betung, en el sur de Yakarta.

Esa mañana, el KA 225 tirado por la locomotora BB306 16 con el conductor Slamet Suradio partió de la estación Sudimara, en el sur de Tangerang, hacia la estación Kebayoran, en Yakarta. Casi al mismo tiempo, el KA 220 con locomotora BB303 16 conducida por Amung Sunarya también partió de Kebayoran hacia Merak.

Se suponía que los dos trenes se cruzarían en la estación de Sudimara, pero debido a un error de comunicación entre los agentes, ambos circularon por la misma vía. Cuando se dieron cuenta de que venía un tren en dirección opuesta, los dos conductores accionaron el freno de emergencia, pero la distancia era demasiado corta. Las colisiones duras son inevitables.

Errores fatales en la comunicación

La investigación de la PJKA afirmó que la causa principal de esta tragedia fue la negligencia de los agentes de la estación Sudimara. El Oficial de Control de Viajes en Tren (PPKA) en la estación dio una señal segura al KA 225 sin el permiso de PPKA Kebayoran.

La Carta de Transferencia de Transición (PTP), que debería haberse confirmado en la siguiente estación, en realidad se entregó directamente al conductor sin más comunicación. Por otro lado, los funcionarios de Kebayoran pensaron que el KA 225 todavía estaba esperando en Sudimara, por lo que también dieron permiso para que el KA 220 partiera.

Este error de procedimiento provocó que dos conjuntos de trenes circularan uno frente al otro en una sola vía hasta que finalmente chocaron violentamente.

Bajas y pérdidas

La colisión de las dos locomotoras destruyó el vagón delantero. Muchos pasajeros quedaron atrapados entre las barandillas rotas del vagón. El proceso de evacuación estuvo a cargo durante días de residentes, bomberos, así como agentes del TNI y de la Policía Nacional.

La PJKA registró 139 muertes, 72 de las cuales fallecieron en el lugar, mientras que el resto falleció mientras recibían tratamiento en el hospital. Un total de 254 pasajeros resultaron heridos, 170 heridos graves y 84 heridos leves. Las pérdidas materiales se estimaron en Rp. 1.900 millones, cantidad considerable para 1987.

Versión del maquinista Slamet Suradio

Suradiio Slack (74), tragedia del tren masis Edificio I.

El ingeniero del KA 225, Slamet Suradio, se convirtió entonces en la figura más destacada. En la investigación del PJKA, se dijo que Slamet abandonó su tren sin permiso oficial. Sin embargo, en su testimonio ante el tribunal, Slamet afirmó que sólo siguió las instrucciones de los oficiales de PPKA Sudimara y trajo una carta válida de PTP.

También negó las acusaciones de que saltó de la locomotora poco antes de la colisión. En su confesión, Slamet dijo que fue aplastado por el cuerpo de la locomotora y cubierto de sangre, hasta que finalmente fue rescatado por los vecinos. Slamet mostró el documento del PTP manchado de sangre como prueba de que no abandonó su puesto.

Castigo para los oficiales

El tribunal condenó a Slamet Suradio a cinco años de prisión y lo despidió de su trabajo como maquinista. Luego recibió la remisión y fue puesto en libertad después de cumplir 3,5 años en la prisión de Cipinang. Después de su liberación, Slamet vivió de forma sencilla y trabajó como comerciante de cigarrillos, sin recibir pensión.

El director Adung Syafei fue sentenciado a dos años y medio de prisión, mientras que dos oficiales del PPKA, Djamhari y Umriyadi, fueron sentenciados a 10 meses de prisión cada uno.

Impacto y cambio del sistema

Tragedia de Bintaro 1987 fue un importante punto de inflexión en el sistema de seguridad ferroviaria de Indonesia. El gobierno, a través del Ministerio de Transporte, ha realizado una evaluación integral de la gestión operativa y ha comenzado a diseñar un proyecto de doble vía para evitar el riesgo de colisiones en un solo carril.

Aparte de eso, esta tragedia también provocó cambios importantes en el sistema de comunicación interestacional, de manual a uno más seguro basado en señales eléctricas.

La tragedia de Bintaro quedó inmortalizada en la película «Bintaro Tragedy» (1989) al representar el pánico, el dolor y el espíritu humanitario de los voluntarios que ayudaron a evacuar a las víctimas.

Ahora, el área donde ocurrió la colisión se ha convertido en un área densa y moderna en la ciudad de South Tangerang. Sin embargo, el oscuro recuerdo del 19 de octubre de 1987 sigue vivo en la memoria de la nación como una valiosa lección sobre la importancia de la disciplina, la coordinación y la responsabilidad en el sistema de transporte público.