La tragedia de Affan Kurniawan, el DPR recordó escuchar las aspiraciones de la gente

Yakarta, Viva – La muerte de un taxista de motocicleta en línea llamado Affan Kurniawan, que fue aplastado por un auto Rantis Brote Se dice que es un recordatorio importante para la nación sobre cómo las manifestaciones, que son los derechos constitucionales de los ciudadanos, deben ser manejadas pacífica y responsablemente.

Líderes del centro juvenil Muhammadiyah Transmitir una profunda tristeza por la muerte de Affan Kurniawan. Esto fue revelado por el presidente general del Centro Juvenil Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad.

Leer también: ¡Horrificado! La puerta de peaje de pejpongan se quema, las masas sobreviven en el DPR a la policía del metro



«Transmitimos oraciones sinceras y simpatía a la familia del difunto affan.

Hizo hincapié en que las manifestaciones eran parte de los derechos democráticos del pueblo. Por lo tanto, cada forma de escalada de violencia que tiene el potencial de amenazar la seguridad público Civil debe ser evitado por todas las partes.

Leer también: 31 La policía sufrió heridas leves hasta la cirugía después de la manifestación el 28 de agosto



Dzulfikar también apreció los pasos de la policía general de la policía nacional Listyo Sigit Prabowo, quien había mostrado empatía al conocer a la familia de la víctima y transmitió una disculpa. Pero, según él, esta tragedia debe ser un impulso para mejorar el cuerpo de la Policía Nacional.

«Esta tragedia muestra la necesidad de más pasos en forma de un proceso de evaluación interna abierta, profesional y justa en el organismo policial. Además, el procedimiento operativo estándar (SOP) de seguridad debe repararse de inmediato para ser más humanista, persuasivo y garantizar la separación de caminos de acción con actividades públicas.

Leer también: La manifestación frente a la policía regional central de Java es Ricuh, las masas fueron derrotadas y luego quemaron el automóvil en la oficina del gobernador



La juventud de Muhammadiyah también recordó RPD Para escuchar realmente las demandas de las personas detrás de la manifestación. Según él, las aspiraciones de la gente no deben ser ignoradas.

«El DPR necesita abrir un espacio de diálogo honesto y transparente, para que los votos de las personas encuentren un canal de políticas real», dijo.

Dzulfikar pidió a todos los interesados ​​tanto gubernamentales, DPR, fuerzas de seguridad y elementos de la sociedad para priorizar la comunicación y la deliberación. La juventud de Muhammadiyah, dijo, está listo para trabajar juntos en la construcción de un espacio democrático seguro, inclusivo y civilizado.

«Solo de esta manera, se puede evitar el punto muerto político y la energía de la nación puede dirigirse al desarrollo que sea más beneficioso para la gente», dijo.