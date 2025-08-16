La tradición de reflexión sagrada de Prabowo y la era de Jokowi, diferentes estilos pero el mismo significado

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Elegir una tradición de la ceremonia nocturna Reflexión sagrada Para conmemorar el Día de la Independencia de Indonesia más conciso del 7º Presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo.

En la procesión de la ceremonia Peregrinaje Devocional nacional y sagrado que se celebró en el Cementerio de Héroes de Kalibata (TMP), South Yakarta, Midnight Sunday, el presidente Prabowo enfatiza más respeto por el alma de los héroes a través de un símbolo de poner un ramo de flores en el Monumento Nacional de Héroes TMP Kalibata.

Mientras que en la época Brillo Presentar una reflexión sagrada con un matiz formal y lleno de símbolos estatales a través de la lectura del manuscrito y oración oficiales.



Ceremonia de peregrinación nacional y devocional sagrado en TMP Kalibata

El jefe de la cabeza de estado es exactamente 00.00 WIB, inmediatamente ensamblado con una procesión de colocar un ramo de flores, justo debajo de la estatua de pájaros de Garuda, en el Monumento Nacional de Héroes TMP Kalibata.

El presidente Prabowo luego invitó a todos los participantes de la ceremonia a silenciar a Cipta para conmemorar los servicios de los héroes que murieron en la lucha por la independencia y el mantenimiento de la soberanía de la nación.

«» Damas y caballeros, recordemos por un momento los espíritus y los servicios de nuestros héroes, aquellos que se han sacrificado por la independencia y la soberanía del pueblo indonesio. Silent Cipta comienza «, dijo el presidente Prabowo.

La serie de ceremonias que duraron menos de 10 minutos terminó con un informe sobre el comandante de las tropas declarando que toda la serie de actividades se había llevado a cabo y disueltas tropas.

Al evento también asistieron el vicepresidente Gibran Rakabuming y un miembro del gabinete rojo y blanco que estaba compacto con un uniforme PSL oscuro y de calavera.

Mientras tanto, en la misma tradición en el 79 aniversario de la Independencia de Indonesia 2024, Jokowi actuó como Inspector de la Ceremonia de Apple y Sagrado Devocional que se celebró en Taman Kusuma Bangsa Nusantara City (IKN).

En la procesión durante más de 15 minutos, Jokowi leyó el manuscrito honorario de Apple que contiene una declaración de respeto a los espíritus de los héroes, la promesa de continuar la lucha y las oraciones para que el sacrificio de los combatientes fuera aceptado por Dios Todopoderoso.

La ceremonia tuvo lugar en un arreglo completo, desde respeto por armas, trompetas, lectura de oración del Ministro de Religión, hasta el informe del comandante ceremonial.

El año pasado, la procesión que involucró al presidente y al vicepresidente fue celebrada en dos lugares, a saber, en IKN dirigida por Jokowi, y en el Kalibata TMP por KH Ma’ruf Amin, quien era entonces el vicepresidente, a través de la misma tradición.

En la lectura de su manuscrito oficial el año pasado, Ma’ruf Amin informó que el total de cuerpos enterrados en TMP Kalibata alcanzó los 10.350 héroes, que consisten en el personal de TNI y POLRI 9,301 héroes, 930 héroes Agencia de lucha, National Figura 76 y 43 héroes desconocidos.

Aunque diferentes formatos, ambos continúan interpretando la reflexión sagrada como la forma más alta de respeto por la nación a los héroes que han sacrificado el alma y el cuerpo por el establecimiento de la independencia indonesia. (Hormiga)