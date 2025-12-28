La tormenta Devin afecta a más de 2.100 vuelos en todo Estados Unidos







Una tormenta invernal azota gran parte de la Estados Unidos ha causado perturbaciones generalizadas en los viajes aéreos, obligando a las aerolíneas a cancelar más de 2.100 vuelos y retrasar decenas de miles más durante el ajetreado período de vacaciones. Según el informe de datos de FlightAware, las aerolíneas cancelaron 2.178 vuelos y retrasaron otros 29.057 en todo el país hasta el viernes por la tarde.

Varias aerolíneas estadounidenses importantes, incluidas JetBlue Airways, Delta Air Lines, American Airlines y United Airlines, se vieron obligadas a ajustar sus horarios a medida que la tormenta se intensificaba. JetBlue Airways encabezó la lista con 225 vuelos cancelados, seguida de Delta Air Lines con 186 cancelaciones. Republic Airways canceló 157 vuelos, mientras que 146 fueron cancelados por American Airlines y 97 por United Airlines.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió: “Las condiciones de las carreteras serán peligrosas para quienes regresen de las vacaciones”.

“Debido a la tormenta invernal Devin, JetBlue canceló aproximadamente 350 vuelos hoy y mañana, principalmente en el Nordeste donde la aerolínea tiene una gran operación”, dijo un portavoz de JetBlue.

