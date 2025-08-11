La tierra ‘no acostumbrada’ de Netflix molesta a Sarayu Blue

Estrella de «Expats» y «Good American Family» Azul sarayu se ha unido al elenco de la próxima adaptación de Netflix de «Tierra no acostumbrada«Basado en la galardonada colección de cuentos de Jhumpa Lahiri.

Blue interpretará a Ruma, descrito por Netflix como «una madre bengalí estadounidense segura de sí misma y ambiciosa que es la firme que es el sostén de su familia. Un abogado consumado con estándares intransigentes, equilibra el caos de un hogar lleno de soñadores y artistas con una práctica inquieta. Su cálida sonrisa de sonrisa es la tensión silenciosa de transportar más de lo que su compartir, una verdad, un aviso» «.

Ella se une previamente a los miembros del reparto Freida Pinto, Indraneil Sengupta, Adi Roy e Iyla Sundarsingh McKaig. La serie dramática de ocho episodios proviene del escritor Madhuri Shekar («3 problema del cuerpo», «The Nevers»), el director Ritesh Batra («The Lunchbox», «Fotografía») y el productor ejecutivo John Wells («The West Wing», «Er», «The Pitt»).

«La Tierra Unacustomed» es un «drama épico, jabonoso y culturalmente vibrante sobre una comunidad india unida y unida que navega el amor, el deseo y la pertenencia», según Netflix. Está ambientado en un círculo insular de la India Americana en Cambridge, Massachusetts, y sigue un romance cruzado entre una esposa devota y su amor perdido hace mucho tiempo. «Nace un asunto escandaloso, y se dibujan nuevas líneas de batalla en esta comunidad inmigrante intensamente interconectada», se lee en el logline.