China, vivo – Salida repentina del actor chino, Yu MenglongTodavía deja un dolor profundo, así como un gran signo de interrogación para sus fanáticos. En lugar de aceptar que el actor murió en un accidente, algunos fanáticos creían que había una oscura conspiración detrás de la tragedia.

Un artículo que está ocupado circulando en la comunidad de amantes del drama chino revela una narrativa impactante. Se afirmó que Yu Menglong mantuvo evidencia del crimen de un hombre llamado Xin Qi en un USB. La evidencia llamada muy importante fue supuestamente asegurada por el actor de una manera extrema, a saber, tragándola para no caer en manos de la fiesta que lo persigue. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

El artículo escribió, desde el 7 de septiembre de 2025, Yu supuestamente experimentaba una serie de tortura debido a la existencia del USB. Aunque había escapado, los perseguidores no dejaron de cazar. Además, el nombre de la hermosa actriz Canción Yiren O la canción de Ireine fue arrastrada a esta trágica historia. ¿Es cierto?

«El banquete de beber es solo sus tácticas para que hayan estado inconscientes y realicen su cirugía estomacal para eliminar el USB.

Esta narración de repente encendió la atención de los ciudadanos, principalmente porque involucraba el nombre Song Yiren. La actriz nacida en Jinan, Shandong, fue ampliamente conocida a través de su actuación en el drama Ever Ever Night. Su historia de vida también fue bastante colorida: se mudó a Canadá a la edad de 8 años, luego regresó a China, antes de finalmente estudiar actuando en la Academia de Cine de Beijing en 2012.

Aun así, hasta ahora no hay evidencia fuerte que vincule a Song Yiren con el trágico evento. El público considera la aparición de su nombre en esta especulación es solo una parte de la teoría que no ha sido verificada.

Sin embargo, esta historia circulante hizo que la muerte de Yu se sintiera más misteriosa. Desde la supuesta tortura, operaciones forzadas, hasta la participación de otras figuras, todas siguen siendo una conversación cálida. Lo que está claro, para sus fanáticos, la partida del actor no solo deja una herida, sino también un gran rompecabezas que no ha sido respondido.