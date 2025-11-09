La Terminal 1C volverá a funcionar el 12 de noviembre de 2025, el aeropuerto de Soetta podrá atender a 96 millones de pasajeros al año.

Jacarta – PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) anunció que la Terminal 1C Aeropuerto Soekarno-Hatta volverá a funcionar plenamente o funcionamiento completo a partir del 12 de noviembre de 2025. Se completó la etapa de revitalización de la terminal.

El director presidente de PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports), Mohammad R Pahlevi, dijo que, tras la finalización de todas las etapas de revitalización, la capacidad de la Terminal 1C aumentó de 3 millones a 10 millones. pasajero por año. Esto tiene un impacto en el aumento de la capacidad total del aeropuerto Soekarno-Hatta hasta alcanzar los 96 millones de pasajeros al año.

«La capacidad del aeropuerto de Soekarno-Hatta se ha acercado a los 100 millones de pasajeros al año, y esto confirma que el aeropuerto de Soekarno-Hatta garantiza la preparación para anticipar el crecimiento del tráfico. vuelo así como fortalecer su posición como uno de los aeropuertos más grandes del mundo», dijo PAhlevi, citado en su comunicado, el domingo 9 de noviembre de 2025.

Explicó que la reoperación total de la Terminal 1C también respalda el programa reequilibrio reasignando compañías aéreas de una terminal a otra. Para que el tráfico de vuelos se pueda distribuir de manera uniforme y que las instalaciones de cada terminal sean óptimas para brindar comodidad.

La atmósfera de los pasajeros que se registran en la Terminal 1 del aeropuerto Soetta, Tangerang durante el período de transporte del Eid 2025 Foto : VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

«Este es también uno de los esfuerzos de gestión del tráfico en el lado terrestre del aeropuerto que anteriormente estaba congestionado para hacerlo más cómodo. Anteriormente, la Terminal 2F específicamente para Hajj y Umrah también había sido operada después del proceso de revitalización», añadió.

Desde agosto de 2025, la Terminal 1C presta servicios a pasajeros de aviones Citilink en varias rutas de vuelo. El 12 de noviembre de 2025, está previsto que todos los vuelos de Citilink en el aeropuerto Soekarno-Hatta se realicen a través de la Terminal 1C.

Además, la Terminal 1C puede brindar una mejor experiencia de viaje a los pasajeros de aviones con un diseño que combina cultura y modernidad.

«Utilizando un diseño que combina modernidad y cultura indonesia, los resultados de la revitalización de la Terminal 1C brindan una experiencia de viaje más cómoda y con carácter. Elementos típicos como ladrillos de terracota roja, luces colgantes y adornos icónicos. Terminal 1 «Se mantendrá, combinado con la última tecnología y planificación espacial», dijo Pahlevi.

La Terminal 1C adopta el concepto de controles de seguridad descentralizados, lo que significa que el punto de control de seguridad (SCP) para registrar a los pasajeros y el equipaje en la cabina se realiza en cada puerta de salida. La Terminal 1C también está equipada con 40 mostrador de facturación y 7 unidades transportador de equipaje.