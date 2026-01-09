La tercera temporada de ‘The Pitt’ probablemente no tendrá lugar en un día festivo

HBO Max anunció el miércoles que el galardonado “La fosa«ha sido recogido por un tercera temporada – y estrella Noé Wyle dice que el equipo ya está planificando ideas.

Mientras que la temporada 2, que se estrenó el jueves, se llevará a cabo el 4 de julio.th fin de semana, Wyle no cree que la próxima temporada incluya un feriado.

“Probablemente no”, me dijo en la alfombra roja del estreno de la temporada 2 en el DGA Theatre Complex en Los Ángeles el miércoles. «Aunque esta vez es posible que no lo llevemos tan lejos en el futuro, 10 meses fue un salto largo. No creo que necesitemos dar un salto tan largo la próxima vez».

Antes en la alfombra, showrunner R. Scott Gemmill Bromeó diciendo que la próxima temporada tendrá lugar en Halloween; al menos pensé que estaba bromeando.

«Simplemente está dando: hágale una pregunta a un canadiense y él responderá. Es increíble», dijo Wyle con una sonrisa en respuesta al comentario de Gemmill sobre Halloween. «Tiene este disfraz de Krampus que quiere usar en el set».

“The Pitt” tiene lugar dentro de una sala de emergencias de Pittsburgh a lo largo de 15 episodios. Hasta ahora, cada temporada se ha desarrollado en el transcurso de un solo turno, y cada episodio cubre una hora de ese turno.

Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y HBO Max Content, reveló a la audiencia en el estreno de la temporada 2 que el programa fue renovado para una tercera temporada.

“The Pitt” llega a los Globos de Oro con dos nominaciones a mejor serie de televisión (drama) y mejor interpretación de un actor masculino en una serie de televisión (drama) para Wyle. «Ni siquiera sé cómo describirlo más que decir que no pensé que un rayo caería dos veces como este en mi vida con 30 años de diferencia», dijo Wyle sobre el éxito del programa. “Ser invitado a todos estos encantadores eventos una vez más con un poco de sabiduría y perspectiva para comprender realmente lo especial y raro que es, es como el mayor regalo”.

Además de Wyle, el elenco de la temporada 2 incluye a Patrick Patrick, Katherine Lanasa, Superya Ganesh, Fiana Dourif, Taylor Dearden, Isa Brines, Jerran Howwel, Shabana Azez y Sepideh Mofi.

Gemmill creó “The Pitt” y es productor ejecutivo de la serie junto a John Wells, Wyle, Erin Jontow de JWP, Joe Sachs, Simran Baidwan y Michael Hissrich.