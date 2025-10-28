La tercera temporada de ‘The Family Man’ de Manoj Bajpayee fija la fecha principal del vídeo

Vídeo principal ha revelado la fecha de estreno mundial de la muy esperada tercera temporada de la exitosa serie india “El hombre de familia.”

El thriller de acción y espías aclamado por la crítica ve Manoj Bajpayee retomando su papel de Srikant Tiwari, el agente encubierto de élite que equilibra las misiones de seguridad nacional con la vida doméstica. La nueva temporada presenta formidables antagonistas interpretados por Jaideep Ahlawat como Rukma y Nimrat Kaur como Meera, quienes llevan al protagonista al límite.

Creada por Raj & DK bajo su marca D2R Films, la tercera temporada marca un equipo creativo ampliado. Si bien el poderoso dúo regresa como creadores, escritores y directores, Suman Kumar y Tusshar Seyth se unen a ellos como directores adicionales esta temporada. La serie está escrita por Raj, DK y Suman Kumar, con diálogos de Sumit Arora.

“’The Family Man’ ha redefinido la narración de largo formato, convirtiéndose en parte de las conversaciones cotidianas, el discurso social y el espíritu cultural más amplio de la época”, dijo Nikhil Madhok, director y jefe de originales de Prime Video India. «La próxima temporada promete un viaje aún más emocionante, con su combinación característica de humor y acción respaldada por actuaciones estelares del elenco».

Esta temporada encuentra a Srikant huyendo, navegando por territorios inexplorados mientras enfrenta amenazas tanto dentro como fuera de las fronteras de la India. Según los creadores, lo que está en juego nunca ha sido tan grande. “El cazador se convierte en presa, ya que Srikant se enfrenta a una amenaza como nunca antes, en la forma de Rukma, una que pone en peligro no sólo a él y su carrera, sino también a su familia”, dijeron Raj & DK.

El conjunto que regresa incluye a Sharib Hashmi como JK Talpade, Priyamani como Suchitra Tiwari, Ashlesha Thakur como Dhriti Tiwari, Vedant Sinha como Atharv Tiwari, Shreya Dhanwanthary como Zoya y Gul Panag como Saloni.

«A lo largo de los años, el amor y la adulación que el público ha derramado en ‘The Family Man’ han sido realmente abrumadores», dijeron Raj & DK. «Sabemos que el público ha sido paciente y queríamos asegurarnos de que la espera valiera la pena: aumentando las apuestas esta temporada con aún más acción de alto octanaje, una narrativa apasionante, actuaciones fascinantes y una experiencia elevada que te mantiene al borde del asiento».

D2R Films, fundada por Raj & DK, ha producido series exitosas como “Farzi” y la serie global “Citadel: Honey Bunny”, junto con películas de culto favoritas como “Go Goa Gone”, “Shor in the City” y el éxito de taquilla “Stree”.

La tercera temporada de “The Family Man” se transmitirá en más de 240 países y territorios en todo el mundo en Prime Video a partir del 21 de noviembre.