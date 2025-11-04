La tercera temporada de ‘Mayfair Witches’ elige a Michiel Huisman (EXCLUSIVO)

Michiel Huisman es la última incorporación al elenco de “Brujas de Mayfair”Temporada 3 en AMC, Variedad ha aprendido exclusivamente.

Huisman se une a la recientemente anunciada miembro del reparto Betsy Brandt, así como a la estrella que regresa Alexandra Daddario y Harry Hamlin, Tongayi Chirisa y Alyssa Jirrels.

Según las fuentes, Huisman interpretará a Michael, descrito como un carpintero que construyó una posada que él mismo dirige. Aunque esconde un oscuro secreto, su vida cuidadosamente construida comienza a desmoronarse cuando se enamora de Rowan Mayfair (Daddario).

Huisman es mejor conocido por interpretar a Dario Naharis en la exitosa serie de HBO “Game of Thrones”, que apareció en el programa durante tres temporadas. Sus papeles televisivos recientes incluyen “Echo 3”, “Angela Black”, “The Flight Attendant” y “The Haunting of Hill House”, mientras que también aparecerá en la próxima serie de Kurt Sutter Netflix, “The Abandons”. Sus créditos cinematográficos incluyen películas de “Rebel Moon” en Netflix, así como “The Other Lamb”, “The Last Right” y “The Age of Adaline”.

Está representado por UTA, Authentic Talent and Literary Management, Conway van Gelder Grant, Peikoff/Mahan y Relevant.

“Las brujas de Mayfair” fue renovada para una tercera temporada durante la presentación inicial de AMC a los anunciantes en abril. La producción ya está en marcha en Vancouver. Según la descripción oficial, «La tercera temporada de la serie profundizará en la mitología de la brujería, presentará nuevas familias ‘hechizadas’ y presentará algunos de los acontecimientos históricos de Salem, MA, la infame ciudad de los juicios de brujas y el folclore».

La temporada 3 cuenta con el productor ejecutivo Mark Johnson, quien supervisa Anne Rice Immortal Universe para AMC Networks. Los co-showrunners Esta Spalding y Thomas Schnauz son productores ejecutivos junto con Michelle Ashford y Tom Williams.