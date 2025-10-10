La tercera temporada de ‘Elsbeth’ presenta a Lana Condor como estrella invitada

Lana Cóndor se ha unido a la temporada 3 de procedimiento policial de CBS “Elsbeth» como estrella invitada. Ella interpretará a la novia mucho más joven de un entrenador de baloncesto universitario en la comedia dramática, un derivado de «The Good Wife» y «The Good Fight».

Llamada Peyton, el personaje de Condor utiliza su influencia para actuar como entrenadora asistente de facto, a pesar de que el equipo y sus fanáticos preferirían que ella permaneciera al margen. Cuando el director deportivo de la escuela termina muerto después de una acalorada confrontación con Peyton, el campus culpa alegremente a la mujer más odiada del baloncesto universitario.

La tercera temporada de “Elsbeth” se estrena el 12 de octubre. El programa está protagonizado por Carrie Preston como la detective de facto Elsbeth Tascioni. La mayor parte del programa funciona como un misterio de «cómo atrapar a la trampa», en lugar de una «novela policíaca», lo que significa que la audiencia generalmente sabe quién es el asesino al comienzo de cada episodio. La serie se estrenó en febrero de 2024 y comenzó su segunda temporada pocos meses después de que se emitiera la primera.

“Elsbeth” cuenta con una vibrante lista de estrellas invitadas que incluyen a Matthew Broderick, Nathan Lane, Alan Ruck, Jane Krakowski, David Alan Grier, Jesse Tyler Ferguson, Mary-Louise Parker y Tracy Ullman, entre muchos otros. En la temporada 3, Julia Fox interpretará a una “influyente del duelo” de la ciudad de Nueva York y Stephen Colbert será el presentador nocturno.

Condor es una actriz y creadora de YouTube que hizo su debut cinematográfico interpretando a Jubilee en la película de superhéroes de 2016 «X-Men: Apocalypse». Es mejor conocida por su papel de Lara Jean Covey en la franquicia cinematográfica «To All the Boys», en la que protagonizó junto a Noah Centineo. Recientemente apareció en “Valiant One” junto a Chase Stokes, y próximamente estará en el vehículo de acción de David Leitch “Ballerina Overdrive”.