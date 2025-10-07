La terapeuta misteriosamente asesinada, el sur de Yakarta, aparentemente había desglosado el techo de Mes, ¿qué estás haciendo?

Yakarta, Viva – Antes de ser encontrado muerto en tierra vacante, terapeuta La mujer con las iniciales RTA que fue encontrada muerta en tierras vacías en Pejaten, Pasar Minggu, South Yakarta, aparentemente tuvo un descanso techo Mes donde vivía y caminaba hacia el techo del edificio de al lado.

Los sorprendentes hallazgos fueron revelados directamente por el jefe de la Unidad de Investigación Penal de la Policía del Metro del Metro del Sur de Yakarta, Comisionado Senior Comisionado Policía Ardian Satrio Utomo. Dijo que la víctima supuestamente trató de salir de Mes subiendo el techo y rasgó la cubierta del plástico.

«El techo de plástico estalló para que saliera de la mes. Se levantó, después de eso se rompió para poder salir», dijo Ardian a los periodistas el martes 7 de octubre de 2025.

La policía encontró huellas que supuestamente pertenecían a la víctima en el techo del edificio al lado del spa Mes donde trabajaba. Las acusaciones también surgieron si el RTA cayó accidentalmente o en su lugar saltó del techo.

«Encontramos huellas que se sospechaba que tenían víctimas. Entre él saltando o cayendo, todavía estamos investigando esto», dijo Ardian.

Hasta ahora, la víctima era desconocida para ser decidida a salir del mes y subir al techo. La policía ahora continúa explorando la información de varios testigos y colegas de las víctimas para encontrar los motivos reales.

«Todavía estamos explorando a las víctimas de las víctimas porque hay información que debe cumplirse. No sabemos por qué la víctima puede salir», dijo nuevamente.

Anteriormente informó, una mujer cuya identidad era desconocida fue encontrada tierras sin vida detrás del edificio Tiki en el área de Pejaten, Pasar Minggu, South Yakarta.

Sucedió hoy alrededor de las 05.00 Wib. El asunto de este hallazgo fue ladrar junto al jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Metro del Sur de Yakarta, Comisionado Adjunto de Policía de la Policía Satrio Utomo.

«Así es (encontró el cuerpo de una mujer)», dijo, el jueves 2 de octubre de 2025.

Investigue una calibración, se sospecha que la víctima es terapeuta. Sin embargo, no se detalló dónde solía trabajar por la policía.

«Correcto (terapeuta)», dijo.