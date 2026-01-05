La tensión defensiva de los osos emerge mientras Jaquan Brisker critica el plan

doosos de hicago El coordinador defensivo Dennis Allen dejó en claro esta semana que las narrativas individuales, incluidas las motivaciones del año de contrato, no están al frente de su mentalidad, incluso cuando se trata de un defensor clave como Jaquan Brisker.

Dennis Allen da pensamientos reveladores sobre Jaquan Brisker

Cuando se le preguntó sobre el juego de Brisker esta temporada mientras se acerca a la agencia libre, Allen enfatizó una mentalidad de equipo primero.

«Creo que es una presencia física para nosotros, y esas son cosas en las que tratamos de no centrarnos demasiado en términos de años de contrato y cosas así», dijo Allen. «Tenemos que mantener lo principal, concentrarnos en lo que tenemos que hacer para tratar de ganar este juego contra Detroit, y luego habrá mucho tiempo para todas esas otras cosas después de que termine la temporada».

Allen dijo esto antes de la derrota de los Bears ante los Leones de Detroit en la semana 18.

Brisker no se detiene después de la derrota de los Leones

Ahora, Allen no declaró explícitamente si le gustaría ver a Brisker regresar la próxima temporada, pero Brisker no se contuvo sobre sus pensamientos sobre el plan de juego de Allen contra los Lions.

«Hoy estábamos jugando contra un montón de hombres», afirmó Brisker. «No hay ayuda en el medio. Muchos eligen y frotan. Realmente, nos planearon y tuvimos que hacer un mejor trabajo cubriendo. Simplemente nos pusieron en la decisión correcta. Simplemente nos superaron, siendo honestos».

Si bien Brisker reconoció que los Bears tenían que hacer un mejor trabajo de cobertura, sus comentarios apuntaron fuertemente hacia problemas esquemáticos. Ya sea intencional o no, sus comentarios parecen una crítica al plan de juego de Allen, creando la percepción de tensión entre él y DA.

Brisker siempre ha sido uno de los líderes más vocales de los Bears, tanto dentro como fuera del campo. Sin embargo, parece que esta podría ser su última temporada con el uniforme de los Bears.

Brad Biggs del Chicago Tribune mencionó a Brisker como un jugador que los Bears probablemente no traerán de regreso y escribió: «Dado el historial de conmociones cerebrales de Brisker, supongo que los Bears buscarán reconstruirse como safety y considerarán volver a contratar a Kevin Byard III…»

Claro, a los Bears les gustaría mantener a Brisker en el equipo, pero comprometer más de $10 millones para un jugador que constantemente sufre conmociones cerebrales podría no ser lo ideal. Además, con sus comentarios recientes y los Bears teniendo otras prioridades en la agencia libre, esta bien podría ser la última temporada de Brisker en Chicago.