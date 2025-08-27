La tenista indonesia Janice Tjen murió en la segunda mitad del Abierto de Estados Unidos, Raducanu mostró la clase de campeonato

Nueva York, Viva – Jugador de tenis indonesio, Janice Gannen el torneo tenis Gran Slam US ABIERTO 2025 debe detenerse en la segunda mitad. Janice perdió ante el ex campeón US Open 2021, Emma RaducanuEn dos sets directos con un puntaje de 2-6, 1-6 en el estadio Louis Armstrong, miércoles 27 de agosto de 2025.

Raducanu parecía dominante desde el comienzo del partido. Con un servicio estable y un fuerte golpe de tierra, el tenista británico puede controlar el curso del partido.

Janice en realidad tuvo tiempo de resistir el comienzo del primer set, pero la experiencia y la consistencia de Raducanu dificultaban la salida de la presión.

Aunque tener que levantar una maleta más rápido, el logro de Janice Tjen sigue siendo un récord positivo para el tenis indonesio.

Pasar a la segunda mitad del gran slam de US Open es un paso histórico, dada la intensa competencia a nivel mundial.

Viaje de Janice en US Open 2025



Jugadora indonesia Janice Tjen

Anteriormente, Janice parecía impresionante en la primera ronda al deshacerse de los oponentes más experimentados. La victoria lo llevó por primera vez durante la segunda mitad del Grand Slam a lo largo de su carrera.

El tenista nacido en Yakarta logró vencer a la 24ª semilla Veronika Kuternotova con 6-4, 4-6, 6-4 en la primera ronda, domingo (8/24) Local Hora o Wib del lunes.

Este logro es evidencia del desarrollo significativo de Janice, que se sabe que es más activo en el nivel de ITF y el evento de calificación.

Objetivo futuro

A pesar de perder, Janice enfatizó que haría que la experiencia con Raducanu sea una motivación para desarrollarse.

«Ser capaz de jugar en la ronda principal de US Open es un sueño que se hizo realidad. Aprendí mucho de este partido y quería seguir trabajando duro», dijo después del partido.

Para Raducanu, esta victoria extendió sus pasos en el torneo que había ganado hace cuatro años. Ahora apunta a la tercera ronda para mantener la oportunidad de ganar su segundo título en Flushing Meadows.