La tenista indonesia Janice Tjen cae en individuales del Abierto de Mérida y se centra en el sector de dobles

México, EN VIVO – Jugador de tenis princesa indonesia Janice Ganar tuvo que finalizar su carrera temprano en el sector único Abierto de Mérida 2026. Janice se detuvo en la primera ronda del torneo WTA 500 tras perder ante la tenista colombiana Camila Osorio en el partido que tuvo lugar en México, el martes (24/2) hora local o el miércoles WIB.





Janice, sexta cabeza de serie, mostró un juego agresivo al comienzo del partido. El tenista de 23 años, nacido en Yakarta, tomó inmediatamente una ventaja de 4-1 en el primer set gracias a fuertes tiros desde la línea de fondo. Sin embargo, Osorio poco a poco fue capaz de cambiar la dirección del partido con una variedad de cortes y dejadas que arruinaron el ritmo de Janice.

Según los registros de la WTA, Janice tuvo un desempeño bastante sólido en el primer set. Destacó en anotar puntos desde el primer servicio y logró convertir sus dos puntos de quiebre. Sin embargo, Osorio pareció más eficaz a la hora de devolver el balón y supo aprovechar bien las oportunidades. El número seis del mundo aprovechó con éxito tres de cinco puntos de quiebre para ganar el primer set con un marcador de 6-4 en 41 minutos.







La tenista indonesia Janice Tjen

Al entrar en el segundo set, el partido se volvió más igualado. Janice intentó levantarse e igualó el marcador 3-3. Sin embargo, Osorio volvió a mostrar su compostura y consistencia, especialmente con su fuerte servicio que resultó en tres aces en el segundo set. Esta presión le permitió a Osorio ganar los siguientes dos juegos y controlar el transcurso del partido.





Sus propios errores fueron un factor perjudicial para Janice en el set decisivo. Esto se vio claramente en el noveno juego cuando le dio cuatro puntos gratis a Osorio, quien finalmente aseguró la victoria con un marcador de 6-4, 6-3.

Esta derrota fue amarga para Janice, quien acababa de lograr un gran avance en su carrera al ingresar al Top 40 del mundo esta semana. Aunque fracasó en el sector de individuales, Janice todavía tiene la oportunidad de continuar su trabajo en el Abierto de Mérida a través de la categoría de dobles.

En el sector de dobles, Janice vuelve a ser pareja de la tenista polaca Katarzyna Piter, su compañera cuando ganó el torneo WTA 250 de Guangzhou el año pasado. Está previsto que Janice/Piter se enfrenten a la pareja Inglaterra-China, Madeleine Brooks/Shuo Feng, en el partido inaugural que se celebrará el miércoles por la mañana WIB.