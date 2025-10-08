La tendencia del turismo ‘oculto’ aumenta, Traveloka colabora con tres aerolíneas importantes para impulsar las ventas

Jacarta – Plataforma de viajes digitales, Viajeokatrae de vuelta la campaña venta en fechas gemelas tituladas 10.10 Travel Sale que se llevará a cabo del 1 al 10 de octubre de 2025. Para impulsar las ventas óptimas y al mismo tiempo aumentar el atractivo para el consumidor, Traveloka colabora con tres aerolínea conocidas, a saber, Garuda Indonesia, Malaysia Airlines y Singapore Airlines.

Lea también: En colaboración con decenas de bancos, Damai Putra Group ofrece varias promociones para la compra de viviendas



Vicio Presidente de Comercial Traveloka Charles Wong, esta campaña no sólo tiene como objetivo aumentar las transacciones, sino también inspirar a los turistas indonesios a explorar nuevos destinos en el país y en el extranjero. Esto está en línea con la tendencia de viajes de elegir explorar nuevos destinos fuera de las grandes ciudades, incluidos destinos gemas escondidas que ofrece una experiencia única.

«Los viajeros ahora están más interesados ​​en buscar experiencias auténticas, desde gemas escondidas viajes locales a urbanos en Asia Pacífico», dijo Charles en su declaración oficial citada el miércoles 8 de octubre de 2025.

Lea también: Consejos para tomar cómodamente el tren rápido Whoosh en viajes interurbanos



Wong añadió que la tendencia de explorar destinos no convencionales sigue aumentando, como Punthuk Setumbu en Magelang, que es cada vez más popular gracias a sus vistas del amanecer con el templo de Borobudur al fondo. Mientras tanto, destinos internacionales como Hoi An en Vietnam también atraen la atención de los viajeros globales con el encanto de las linternas y la cultura tradicional.



Ilustración de ahorro efectivo para vacaciones.

Lea también: Las 5 mejores atracciones turísticas de Bali para familias



Desde una perspectiva empresarial, la estrategia de Traveloka es colaborar con grandes aerolíneas y desplegarlas promoción transfronterizo es un paso para fortalecer su posición como la plataforma de viajes integrada número uno en el sudeste asiático. Con grandes descuentos, puntos triples para los miembros de Traveloka Priority, así como cupones de descuento de hasta 500.000 IDR para nuevos usuarios, se espera que esta campaña pueda aumentar el volumen de transacciones antes de la temporada navideña de fin de año.

Charles Wong dijo que la fiesta promocional no sólo ofrece viajes más asequibles, sino que también inspira a los turistas a explorar más lugares y experiencias nuevos. Enfatizó que esta iniciativa refleja el compromiso de la compañía de hacer realidad el futuro de los viajes brindando a los turistas acceso a destinos y vacaciones memorables.

La campaña también ofrece un descuento del 50 por ciento. destello venta diariamente con descuentos que alcanzan los 10 millones de IDR. El pico de la promoción tendrá lugar el 10 de octubre de 2025 con una serie de promociones especiales.

Hay promociones exclusivas disponibles con un 50 por ciento de descuento para vuelos seleccionados de Garuda Indonesia del 1 al 2 de octubre de 2025, Malaysia Airlines del 6 al 7 de octubre de 2025 y Singapore Airlines del 8 al 9 de octubre de 2025.