La tendencia de los ciudadanos indonesios a realizar estafas en línea en Camboya está aumentando; los vuelos pueden realizarse entre 4 y 5 veces por semana.

Jacarta – Representante del Ministro de Protección de los Trabajadores Migrantes Indonesia (Viceministra de P2MI) Christina Aryani dijo que había una tendencia creciente en los casos de ciudadanos indonesios que trabajaban en fraudes y juegos de azar en línea en Camboya.

Lea también: El Ministro de Finanzas Purbaya se reúne con el presidente y director de Pertamina y aborda la construcción de una refinería de petróleo



«En septiembre, el embajador de Camboya vino aquí y nos dijo que efectivamente había una tendencia a aumentar los casos relacionados con quienes trabajan en estafas y juegos de azar en línea», dijo la viceministra Christina en un programa de entrevistas con los medios en KP2MI, Yakarta, el jueves.



El Ministro de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, se reunió con varios ciudadanos indonesios víctimas de estafas en línea en Camboya.

Lea también: El embajador chino responde a la deuda: Este es un gran proyecto, tomará años alcanzar el punto de equilibrio



Por este motivo, KP2MI envió un equipo de la Dirección General de Protección de KP2MI para tomar más fotografías de la situación en Camboya.

«Porque lo que escuchamos es sólo de los medios de comunicación, sólo de las redes sociales y demás. ¿Cómo es la realidad? Bueno, ha habido varios hallazgos que me han sido transmitidos oralmente. Más tarde, una vez que este informe esté completo, este informe será entregado al Ministro», dijo.

Lea también: Se han limpiado 47 vehículos expuestos al CS-137 radiactivo en Cikande



Uno de estos hallazgos es sobre la existencia. vuelo La relación entre Indonesia y Camboya es bastante alta, con 4 o 5 vuelos semanales y un porcentaje de ocupación de hasta el 70 por ciento.

«De hecho, Camboya no es un destino turístico como Bali. «Camboya no es un destino turístico como Bali. Entonces, ¿por qué tantos indonesios van a Camboya?», dijo.

Otro hallazgo es la posibilidad de crear una visa de autónomo que permita a los ciudadanos indonesios trabajar de forma independiente y legal en el país.

«Entonces, por ejemplo, si vamos, podemos solicitar una visa como si fuéramos autónomos. Bueno, esto es algo específico de Camboya. Nunca he visto esto en otros países. Así que hay muchas cuestiones que deben abordarse más a fondo», dijo.

Por esta razón, el Ministerio P2MI debe continuar colaborando con el Ministerio de Relaciones Exteriores para discutir estos hallazgos.

Luego, también hay hallazgos que muestran que muchos ciudadanos indonesios vienen repetidamente a Camboya.

«Ya vino, se fue. O tal vez incluso se aburre allí, no cumple sus objetivos. Se lleva a su amigo a Indonesia para reemplazarlo. Está cambiando de cabeza», dijo.