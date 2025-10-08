La tendencia alarmante de los Chiefs surge después de la derrota de la semana 5 ante los jaguares

El Jefes de Kansas City ahora son 2-3 después de la pérdida de la semana 5 ante el Jaguars de JacksonvillePero aún más preocupante es las últimas noticias de KC que llega a las redes sociales.

El guión se ha volteado en el Jefe 😱 «,» B/R GRIDIRON Publicado El 7 de octubre, compartiendo dos tendencias problemáticas. La primera es que Kansas City ahora tiene 0-3 frente a «equipos con récords ganadores» este año, por b/r Gridiron.

El segundo fue originalmente Informado por el escritor de ESPN Bill BarnwellJusto después de la pérdida de fútbol del lunes por la noche el 6 de octubre. Jefe En los juegos decididos por siete puntos o menos «, enumeró Barnwell.» 2024: 10-0. 2025: 0-3. «

Si bien la última tendencia parecía que estaba obligado a revertirse después de la extraña carrera de victorias de una puntuación de KC la temporada pasada, la primera estadística es un poco alarmante. Típicamente, Patrick Mahomes y el Jefe prosperar contra la mejor competencia.

Hemos visto su reciente racha de dominio en esta área en la postemporada sobre todo, ya que Kansas City nunca se ha perdido un juego de título de la AFC desde que pasó la antorcha de Alex Smith a Mahomes. El Jefe Obviamente, también han ganado tres Super Bowls, apareciendo en cinco juegos de campeonato totales de la NFL.

Los problemas de los Chiefs frente a los equipos ganadores volverán a probar en la Semana 6

Los Chiefs todavía están sin receptor de estrellas Rashee Arrozlo que proporciona alguna razón para el optimismo a partir de la semana 7 y más allá. En la mañana del 7 de octubre, Sports Illustrated NFL Insider Albert Breer les recordó a los fanáticos de esto en X.

Si quieres pensar el Jefe No son buenos, te verás tonto «, escribió Breer.» Lo que vi anoche fue una ofensiva que está mejorando, y aún no ha jugado un solo snap con su mejor jugador de posición de habilidades (por un buen margen), y tiene un tackle izquierdo que mejora cada semana «.

La esperanza es que Breer y los seguidores de KC más completos de KC tengan razón, y los reinantes campeones de la AFC dan las cosas con arroz en la alineación.

Desafortunadamente, su próxima gran prueba vendrá antes de que regrese, como el 4-1 Leones de Detroit Vienen a la ciudad para enfrentar a los Chiefs sin arroz, poniendo esta tendencia negativa de 2025 bajo el microscopio una vez más.

Patrick Mahomes dice que los Chiefs han «perdido demasiados juegos ya» después de la Semana 5 Derrota contra Jaguars

El NFL se conoce comúnmente como un juego de pulgadas. En las últimas temporadas, el Jefe A menudo han sido los mejores para asegurarse de que esos momentos estrechos determinados por pulgadas se balanceen a su favor. Pero ese no ha sido el caso en 2025.

«Siento que tenemos a los muchachos y hemos ejecutado en ciertos puntos del juego y nos hemos visto realmente bien», Mahomes dijo a los periodistas durante su conferencia de prensa posterior al juego después de la semana 5. «Y luego nos aplastamos con sanciones, errores e intercepciones y balones sueltos, o lo que sea [it] es. Nos hemos hecho eso a nosotros mismos durante todo el año … en esta liga, está tan cerca que esos [plays] cambiar juegos «.

Mahomes es consciente del margen de error delgado de navaja. Ha estado en ambos lados, y últimamente, ha estado en el lado equivocado más a menudo de lo que le gustaría.

«Tenemos que ser mejores», instó la superestrella QB de los Chiefs después de la última derrota.

Agregar: «Ya hemos perdido demasiados juegos. Y así, tenemos que encontrar una manera de ser mejor como equipo y reunirnos y jugar mejor durante el resto de la temporada».