La temporada de los Tigres termina en el quinto juego de la ALDS de 15 entradas

El Tigres de DetroitLa temporada llegó a un final devastador en el Juego 5 de la ALDS, cayendo 3-2 en 15 entradas ante los Marineros de Seattle. Lo que comenzó como un duelo de lanzadores se convirtió en uno de los juegos de postemporada más dramáticos en los que el ganador se lo lleva todo jamás jugado. Tirar de Skúbal tuvo una actuación dominante, pero Detroit no pudo cerrarla.

Desde primer lanzamiento para el strikeout finalLos Tigres empujaron, arañaron y arañaron, pero al final, el bullpen de Seattle y un hit oportuno sellaron el destino de Detroit. Jorge Polanco entregó el sencillo de salida con las bases llenas, anotando J. Crawford y enviando el Marineros a la ALCS.

Gracias fans por darnos todo lo que tuvieron durante toda la temporada.

Skubal Stars, Carpenter electriza, pero Detroit se desvanece

Skubal fue nada menos que brillante. En seis entradas, permitió solo una carrera, dispersó hits y ponchó a 13 bateadores, una cantidad récord de ponches en un juego de postemporada en el que el ganador se lo lleva todo. También marcó una marca con siete ponches consecutivos, empatando o estableciendo un referente en postemporada.

Sin embargo, a pesar de esa salida dominante, su salida finalmente se convertiría en un tema de debate. El manager AJ Hinch lo retiró después de 99 lanzamientos y seis entradas, una decisión que tendría eco en la cobertura posterior al juego.

Ofensivamente, Carpintero Kerry Fue la chispa de Detroit. Se fue de 4-4 y lanzó un jonrón de dos carreras en el sexto para darle a Detroit una ventaja de 2-1. Su actuación le convirtió en el primer jugador desde nena rut para conseguir un jonrón y embasarse varias veces en un juego en el que el ganador se lo lleva todo.

Pero los Tigres desperdiciaron varias oportunidades, especialmente en extras. Dejaron a los corredores varados, no lograron fabricar más y vieron al bullpen de Seattle sobrevivir entrada tras entrada. Mientras tanto, Seattle siguió trabajando: empató el juego en el séptimo en un Leo Rivas Sencillo productor.

En el crisol, los Marineros sobrevivieron a su oponente. Polanco Salida en la 15ª entrada coronó la noche de una manera desgarradora para Detroit.

Tirando del as y el escrutinio gerencial

uno de los momentos más analizados Llegó en la séptima entrada, cuando Hinch optó por sacar a Skubal. En ese momento, Detroit todavía lideraba y Skubal estaba navegando. Pero el número de lanzamientos, el agotamiento y salud a largo plazo fueron factores para tomar la decisión.

“Después del quinto [inning]Lo revisé: cómo estaba física y emocionalmente. Ambos sabíamos que tenía uno. [inning] «Se fue», dijo Hinch. «Vació su tanque y estaba emocionado al bajar del montículo, y creo que eso indica exactamente dónde estábamos en el juego. Nos dio todo lo que pudo. Ha lanzado con descanso regular tres o cuatro aperturas seguidas. Vacía su tanque desde el primer lanzamiento. Fue una decisión fácil”.

Los críticos sostienen que quitando una jarra con 13 ponches y material de élite en ese lugar era arriesgado, especialmente porque el bullpen no pudo preservar el liderazgo.

Tarik Skubal, Gerrit Cole y Bob Gibson son los únicos jugadores en la historia de la MLB con 13+ ponches en dos juegos de postemporada Skubal es el único lanzador en la historia de la MLB en hacerlo en una misma postemporada pic.twitter.com/IlPviAomf5 – Hablando de béisbol (@TalkinBaseball_) 11 de octubre de 2025

“Te dolerá un poco, y luego tendrás que recanalizarlo hacia la motivación para no querer volver a sentir ese sentimiento nunca más”, dijo Skubal. «Eso es lo que me motiva: intentar ganar una Serie Mundial. Estar en un equipo que jugará hasta finales de octubre, esa es mi motivación. Sólo quiero ganar. Obviamente, nos quedamos cortos este año, pero volveremos. Tengo confianza en eso».

El futuro de los tigres

Detroit llegó a esta ALDS con impulso, superando a Cleveland en el comodín redondear y nivelar muy bien la serie. Se mostraron pelea, pero el guión termina con frustración.

Los Tigres deben reagruparse. Mostraron coraje de postemporada y actuaciones estelares, pero les faltó el empujón final. Esta temporada baja será crucial: agregar profundidad al bullpen, encontrar la ofensiva y dar forma a un núcleo que pueda regresar. más fuerte el año que viene.

“Creo que la Serie Mundial debería ser el estándar, ¿verdad?”, dijo Skubal. «Creo que es por eso que pagas el juego: para competir y ganar la Serie Mundial cada año. No creo que la Serie de Campeonato de la Liga Americana deba ser el estándar. Realmente no sé si la Serie de Campeonato de la Liga Americana debería ser el estándar. El estándar debería ser la Serie Mundial. Dependerá de muchos de los muchachos en este camerino. Somos jóvenes y regresaremos. Dependerá de nuestra temporada baja y de cómo la ataquemos.

«Para mí, personalmente, volver al gimnasio, poner mi cuerpo debajo de mí y prepararme para volver a jugar. Creo que la Serie Mundial debería ser el estándar para todos en esta organización».