La temporada aún no ha comenzado, la competencia ya se está calentando con el calendario de lanzamiento de autos de F1 para 2026

VIVA – Temporada de carreras Fórmula 1 2026 aún no ha comenzado, pero la tensión competitiva se siente desde principios de año. Esto es provocado por el horario. Lanzamiento del coche de F1 2026 que comienza antes de lo habitual, incluso desde mediados de enero. Con nuevas regulaciones técnicas, la entrada de un nuevo equipo Cadillac y la gran transformación de Audi que oficialmente asumió el control de Sauber, la serie de lanzamientos de autos de esta temporada llamó inmediatamente la atención del público.

El lanzamiento del coche ya no es sólo un escaparate de diseño, sino más bien una señal de la preparación del equipo para afrontar la nueva era de la Fórmula 1, que se considera que está cambiando significativamente el mapa de potencia.

Red Bull y Racing Bulls abren el calor de la temporada

carreras de toro rojo y Racing Bulls son los primeros equipos en iniciar una serie de lanzamientos de autos de F1 para 2026. Los dos realizarán un evento conjunto el 15 de enero en Detroit, Michigan. Este momento también marca el inicio de la era de Red Bull Powertrains en colaboración con Ford.

El director ejecutivo y director de Red Bull Racing, Laurent Mekies, calificó esta colaboración como un paso estratégico a largo plazo. Destacó que este proyecto es el resultado de años de colaboración entre dos grandes nombres del mundo de la automoción y el automovilismo.

El lanzamiento en Estados Unidos también pone de relieve la fuerte influencia del país del Tío Sam en la Fórmula 1, a medida que aumenta el número de series y equipos de carreras con sede en Estados Unidos.

Haas elige el camino digital y nuevos patrocinadores

Haas es el próximo equipo que lanzará su monoplaza de F1 2026 el 19 de enero. El equipo estadounidense decidió adelantar el calendario respecto al plan inicial para evitar enfrentamientos con otros grandes equipos.

En lugar de realizar un evento en vivo, Haas lanzará renderizados y videos de diseños digitalmente a través de las redes sociales. El auto VF-26 también será el primero en contar con un nuevo patrocinador principal, Toyota Gazoo Racing, marcando un capítulo importante de la colaboración detrás de escena del equipo.

Audi aparece oficialmente, Honda presenta una nueva era de motores

El 20 de enero es un día importante para dos grandes fabricantes. Audi realizará un lanzamiento global en Berlín para marcar su debut oficial como constructor de pleno derecho después de hacerse cargo de Sauber. Se prevé que la presencia de Audi traerá nuevos estándares a la Fórmula 1, considerando su reputación en el mundo de las carreras internacionales.