La temporada 51 «SNL» no tiene mujeres negras después de la salida del ego nwodim

Por favor, «SNL», no te olvides de las mujeres negras … otra vez.

El viernes, Ego nwodim anunciado Ella se iría «Saturday Night Live«Después de siete temporadas, y con su salida viene una verdad familiar e inquietante: parece que el programa se dirigirá a su 51ª temporada el 4 de octubre sin una sola mujer negra en su elenco, a menos que alguien se agregue el último minuto. Y ahora, tal vez, estarán motivados para hacer exactamente eso.

Nwodim, quien se unió a «SNL» en 2018 como jugador destacado y fue ascendido al elenco de repertorio en 2020, reveló que se iba en una historia de Instagram. «La parte más difícil de una gran fiesta es saber cuándo decir buenas noches», escribió. «Pero después de siete temporadas inolvidables, he decidido dejar SNL. Estoy inmensamente agradecido con Lorne por la oportunidad, con mis compañeros de reparto, los escritores y la tripulación por su brillantez, apoyo y amistad. Semana tras semana en esa etapa me enseñó más de lo que podría haber imaginado, y yo llevaré esas memorias (y esa sugerencia) con mí».

Su decisión parece ser suya, aunque deja la serie de bocetos de NBC enfrentando un escrutinio renovado para su lucha de décadas con la representación, especialmente para las mujeres negras.

Desde su debut en 1975, ha habido 172 miembros del elenco en «Saturday Night Live». De esos, solo ocho han sido mujeres negras:

Yvonne Hudson se convirtió en la primera en 1980 como jugador destacado, después de aparecer por primera vez como un extra no acreditado.

Danitra Vance comenzó como la primera jugadora de repertorio de mujeres negras en 1985, aunque a menudo estaba subutilizada.

Ellen Cleghorne, quien aterrizó desde 1991 hasta 1995, fue la primera en durar más de una temporada.

Maya Rudolph, quizás la más reconocible, ha demostrado una versatilidad extraordinaria y es la mujer negra más antigua que ha sido parte del elenco de 2000 a 2007.

Sasheer Zamata se unió en 2014, convirtiéndose en la primera mujer negra en el programa desde la salida de Rudolph, lo que significaba que hubo cinco años durante la presidencia de Obama sin mujeres negras en el elenco.

Leslie Jones fue parte del elenco de 2014 a 2019, uniéndose poco después del inicio de Zamata, ganando el estatus de ruptura para su enfoque intrépido y humorístico.

Punkie Johnson se convirtió en el primer miembro del elenco negro abiertamente queer cuando se unió en 2020; Ella salió en 2024.

Dinero monwadimLa última partida, ahora cierra este capítulo, sin sucesor anunciado.

La historia de alojamiento del programa pinta una imagen similar. Entre las temporadas 1 y 28, solo dos mujeres negras organizaron el programa: Cicely Tyson en la temporada 4 y Oprah Winfrey en la temporada 11. Luego llegó una asombrosa brecha de 17 años hasta que Queen Latifah regresó en la temporada 28 y nuevamente en la temporada 30.

Since then, the list has grown but with large gaps in-between: Halle Berry (Season 29), Janet Jackson (Season 29), Rosario Dawson (Season 34), Gabourey Sidibe (Season 35), Maya Rudolph (Seasons 37, 46, 49), Kerry Washington (Season 39), Taraji P. Henson (Season 40), Octavia Spencer (Season 42), Tiffany Haddish (Temporada 43), Issa Rae (temporada 46), Regina King (temporada 46), Ariana Debose (Temporada 47), Zoe Kravitz (temporada 47), Lizzo (temporada 47), Megan Thee Stallion (temporada 48), Keke Palmer (temporada 48), Quinta Brunson (Seasons 48, 50) y AyoBiri (Temporada 49).

De los 20 anfitriones durante la histórica 50ª temporada del programa, Brunson fue la única mujer negra que se le pidió maestra de ceremonias.

Rudolph, quien ha sido ex miembro del elenco y anfitrión, hizo historia con «SNL». Además de organizar la mayoría de cualquier mujer negra en la historia, en 2021, Rudolph se convirtió en la primera persona en 20 años en ganar Emmy consecutivos en la misma categoría: dos veces: una vez para su papel de voz en «Big Mouth» y nuevamente por sus apariciones invitadas en «SNL». También se convirtió en la tercera mujer negra en ganar Emmys consecutivos.

Mientras tanto, Zamata explicó más tarde que había cuestionado durante mucho tiempo si «SNL» era el adecuado, como lo demuestra un Entrevista de salida de 2017. Jones, después de convertirse en un favorito de los fanáticos, también se fue en sus propios términos.

Nwodim ahora sigue un patrón similar: una salida voluntaria, una que resalta la alegría de la experiencia, pero deja un vacío incómodo. Los números hablan por sí mismos. Las mujeres negras han sido olvidadas en gran medida en la narrativa continua de «SNL». Cada fundición se siente como una excepción en lugar de una norma, con cada avance seguido de silencio o backsliding.

A menos que Lorne Michaels sorprenda al público con un anuncio de 11 horas, que rara vez sucede, la temporada 51 será la primera en años en lanzarse sin mujeres negras en el elenco. La última vez que surgió este problema, tardó cinco años en resolverse.

«Saturday Night Live», sin duda, ha demostrado que puede nutrir a los hombres negros en el ectorio (Chris Rock, Eddie Murphy, etc.) y ha dado una plataforma a docenas de mujeres blancas que se han convertido en nombres familiares.

Aún así, su tratamiento de las mujeres negras sigue siendo un punto ciego, que bordea el borrado institucional. Pero no podemos dejar que Nwodim salga sin señalar algunos de sus personajes más memorables, como Lisa de Temecula y darnos el mejor episodio de alojamiento de Pedro Pascal que podemos recordar. Su servicio ha sido notado, reina.